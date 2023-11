Verleihung des Wieland-Übersetzerpreises an Karl-Ludwig Wetzig

Karl-Ludwig Wetzig erhält den Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis 2023. Die Verleihung findet am 17. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Biberach (Hans-Liebherr-Saal) statt. Dies teilt die Wieland-Stiftung Biberach mit. Wetzig erhalte den Preis für die Übersetzung des Romans „Dein Fortsein ist Finsternis“ aus dem Isländischen von Jón Kalman Stefánsson. Bei der Preisverleihung sprechen Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler, Staatssekretär Arne Braun, Karen Nölle, Präsidentin des Freundeskreises zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen sowie Heinrich Detering, Professor für Neuere Deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Göttingen. Inspiriert durch die „Playlist“ des Buches wird der Abend visuell unterstützt von Deffekt Visual Artist. Anschließend findet ein Stehempfang statt. Anmeldungen zur Preisverleihung werden bis 12. November per Mail an [email protected] entgegengenommen

Der Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis wird alle zwei Jahre vom Freundeskreis zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen ausgeschrieben und verliehen. Dieses Jahr wird der Wieland-Übersetzerpreis zum 23. Mal verliehen, diesmal für einen Liebesroman. Das Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro stellt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg zur Verfügung. Die Preisverleihung organisiert die Wieland-Stiftung Biberach.