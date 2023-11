Verleihung der Hugo-Häring-Auszeichnung im

Anlässlich der Sonderausstellung „Hugo Häring. Die Welt ist noch nicht ganz fertig“ ist am Freitag, 24. November, ab 18 Uhr die Preisverleihung der Hugo-Häring-Auszeichnung im Museum Biberach geplant. Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA Baden-Württemberg verleiht seit 1969 im Abstand von drei Jahren den Hugo-Häring-Preis für vorbildliche Bauwerke in Baden-Württemberg an Bauherrinnen und Bauherren sowie Architektinnen und Architekten. Das Auszeichnungsverfahren ist zweistufig. In der ersten Stufe werden die Hugo-Häring-Auszeichnungen verliehen, in der zweiten die Hugo-Häring-Landespreise. Die Landespreise nehmen am Preisverfahren des bundesweiten BDA-Architekturpreises Nike teil. Für die Preisverleihung im Museum ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei.