Verkehrsinsel überfahren und von Straße abgekommen

Eine Verkehrsinsel überfahren und von der Straße abgekommen ist eine Autofahrerin am Donnerstag in Biberach. Die 24-Jährige war kurz nach 14.45 Uhr war die 24-Jährige mit ihrem VW in der Waldseer Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtete, war es wohl beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Discounters schon zu einem Vorfall mit einem BMW-Fahrer gekommen. Der BWM-Fahrer hatte sie offenbar mehrmals angehupt und in der Waldseer Straße überholt. Als die 24-Jährige aus dem Kreisverkehr in Richtung Jordanei ausfahren wollte, verpasste sie die Ausfahrt, überfuhr die kleine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Die Frau riss ihr Steuer nach rechts und gab dabei wohl Gas, weshalb der VW abseits der Straße in der Grünfläche landete. Da zum Unfallzeitpunkt kaum Fahrzeugverkehr herrschte, kamen keine anderen Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Die 24-Jährige kam nur mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Allerdings musste ihr nicht mehr fahrbereites Auto von einem Abschlepper geborgen werden. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am VW auf rund 4000 Euro, den am Verkehrszeichen auf circa 200 Euro.