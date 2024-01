Verkehrsamt ändert ÖPNV-Fahrpläne in der Region

Biberach

Verkehrsamt ändert ÖPNV-Fahrpläne in der Region

Biberach / Lesedauer: 1 min

Seit Montag demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland und auch im Landkreis Biberach mit Blockaden von wichtigen Verkehrsknotenpunkten und Auffahrten zu Schnellstraßen gegen die aktuelle Bundespolitik. So ist es am Montag und Dienstag, 8.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 15:20 Von: sz