Das Amtsgericht Biberach beschäftigt sich derzeit mit einem Fall, in dem Aussage gegen Aussage steht. Im Juli 2021 soll es im Gemeindehaus einer Kreisgemeinde zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung gekommen sein. Am dritten Prozesstag waren weitere Zeugen geladen. Auch das mutmaßliche Opfer, das als Nebenklägerin auftritt, sagte erneut aus.

Eigentlich hätte es ein entspannter Abend für die Nebenklägerin, den Angeklagten und einen weiteren Freund aus ihrem Bekanntenkreis sein sollen. Sie trafen sich am Gemeindehaus um gemeinsam zu essen und zu trinken. Im Laufe des Abends soll der Angeklagte die Nebenklägerin zunächst zu Oralverkehr überredet haben, später habe er sie gewürgt und seine Finger gegen ihren Willen in sie eingeführt, schildert sie. Der Angeklagte hält hingegen daran fest: Alles, was passiert sei, sei einvernehmlich gewesen.

Was hat der Zeuge gehört?

Im Laufe des dritten Verhandlungstages ging es noch einmal um die Aussage des Zeugen, der mit den Beiden an dem Abend im Gemeindehaus war. Am ersten Prozesstag hatte er bereits geschildert, dass er zum Zeitpunkt der Tat gerade draußen gewesen sei, um eine Zigarette zu rauchen. Er habe zwar gehört wie die Nebenklägerin etwas gesagt hätte wie „Nein, ich will das nicht“, habe aber nicht gewusst, worum es ging.

Das stellt die Verteidigung in Frage. „Es ist ausgeschlossen, dass er etwas gehört haben kann“, sagte der Anwalt des Angeklagten nun. Schließlich seien alle Fenster, Türen und Rollläden verschlossen gewesen. „Auf gut Deutsch: Der hat Müll erzählt.“

Um das festzustellen hat die Verteidigung durchgesetzt, dass sich Richter, Schöffen und Staatsanwaltschaft noch einmal vor Ort treffen und das Gemeindehaus in „Augenschein“ nehmen. Sie wollen testen, in welcher Konstellation geöffneter und geschlossener Fenster, Rollläden und Türen draußen etwas zu hören sei. Der Staatsanwalt verspricht sich davon nicht viel. „Wir können doch nicht jetzt rekonstruieren, wie damals die Verhältnisse waren“, sagte er schon im Gericht.

Psychologin sieht Trauma bei Nebenklägerin

Das zweite große Thema war am dritten Prozesstag erneut die psychische Verfassung der Nebenklägerin. Dazu war eine Psychologin geladen, bei der die Nebenklägerin ein gutes Jahr nach der angeblichen Tat kurzzeitig in Behandlung gewesen war. Die Nebenklägerin hatte sie von der Schweigepflicht entbunden, sodass sie einen Katalog an Symptomen schilderte, den sie festgestellt hatte. In dieser Kombination würden die Symptome eigentlich nur als Traumareaktion auf eine Gewalttat auftreten, sagte die Psychologin.

Ich behandle Patienten, keine Taten. Eine Psychologin

Der Anwalt des Angeklagten fand diese Argumentation nicht ausreichend. „Das ist alles nichtssagend, was Sie geschildert haben“, sagte er, da die Psychologin und die Nebenklägerin nicht über die Details der angeblichen Tat gesprochen hätten. Was genau passiert sei, spiele für sie aber auch keine Rolle, entgegnete die Zeugin. „Ich behandle Patienten, keine Taten.“

Nebenklägerin beschreibt ihre Angst

Die Nebenklägerin selbst sagte auf Wunsch der Verteidigung des Angeklagten erneut aus. Sie sollte einige Fragen beantworten zu einer Zusammenfassung des Abends, die sie damals kurz darauf geschrieben hatte. Darin schilderte sie die mutmaßliche Tat in vielen Details, darunter das Würgen, das laut Verteidigung gar nicht stattgefunden habe.

Auch beschreibt sie ihre wachsende Angst im Laufe des Abends. „Mit der Zeit wurde mir klar, dass ich hier umso schneller rauskomme, wenn ich es über mich ergehen lasse“, heißt es in der Zusammenfassung etwa.

Daran hielt sie vor Gericht fest, auch wenn sie sich heute nicht mehr an alle Details so genau erinnern könnte. „Ich bin mir sicher, dass ich hier vor zweieinhalb Jahren die Wahrheit aufgeschrieben habe“, sagte sie. Der Prozess wird Ende März fortgesetzt.