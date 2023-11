Verfolgerduell steigt in Rot

Tabellenführer Türkspor Biberach tritt in der Fußball-Kreisliga A II Riß bei der SGM Stafflangen/Rißegg an. Im Verfolgerduell treffen der FV Rot und die SGM Äpfingen/Baltringen aufeinander. Ein Derby steigt zwischen der SGM Warthausen/Birkenhard II und der SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Die „Zweiten“ unter sich lautet das Motto der Partie Mietingen II gegen Sulmetingen II.

Tabellenführer Türkspor Biberach reist zur SGM Stafflangen/Rißegg. Türkspor lässt immer mehr das Feld hinter sich und hat bereits neun Punkte Vorsprung zur Konkurrenz. Es ist derzeit keine Mannschaft da, die mit dem Spitzenreiter Schritt halten kann. Meist setzt sich die Spielstärke von Türkspor in der zweiten Halbzeit immer mehr durch und nach einer guten Stunde Spielzeit ist die Sache entschieden. Warum sollte dies beim Tabellenelften SGM Stafflangen/Rißegg anders sein? Die SGM spielte zuletzt gegen die SG Mettenberg 4:4, was immerhin den Vorteil brachte, dass Mettenberg auf Abstand bleibt. Spielort ist Stafflangen.

Die Verfolger FV Rot und SGM Äpfingen/Baltringen treffen sich auf dem Roter Sportgelände. Für beide Teams ist es schade, dass es am Ende dieser Saison keine Relegation gibt. Türkspor Biberach ist aktuell bereits weit weg, deshalb geht es momentan vor allem um die sportliche Ehre. Der FV Rot arbeitet sich immer weiter nach vorn und steht aktuell auf Platz zwei. Aber auch die SGM Äpfingen/Baltringen ist nach einem Durchhänger wieder im Kommen.

Die SGM Warthausen/Birkenhard II bekommt zum Derby Besuch von der SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Die Gastgeber durchlaufen gerade wieder eine Phase der negativen Erlebnisse. Die Gäste konnten wieder mit einem 4:1-Sieg gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren überzeugen. Mit einem Nachholspiel im Rücken kann Alberweiler/Aßmannshardt bei einem Auswärtserfolg beruhigt im Tabellenmittelfeld überwintern. Spielort ist Birkenhard.

Tief im Tabellenkeller sind mittlerweile die SF Bronnen gelandet, die im Heimspiel die SGM Laupertshausen/Maselheim erwarten. Wenn man rein nach den Ergebnissen der letzten Spiele urteilt, dürfte es einen klaren Auswärtserfolg für die SGM Laupertshausen/Maselheim geben.

Die SG Mettenberg hat Heimrecht gegen den SC Schönebürg. Gastgeber Mettenberg kam gegen die SGM Stafflangen/Rißegg über ein Remis nicht hinaus. Zu wenig für die Situation, in der sich Mettenberg befindet. Der Gast aus Schönebürg siegte mit 5:1 zu Hause gegen die SF Bronnen. Für Mettenberg steht ein schweres Heimspiel an.

Die beiden „Zweiten“ treffen sich in Mietingen. Der Gast vom SV Sulmetingen II ist Tabellenletzter, der Gastgeber SV Mietingen II belegt den neunten Tabellenplatz und will unbedingt mit einem einstelligen Tabellenplatz in die Winterpause gehen. Die Hausherren gehen als klarer Favorit in diese Partie.

Eine Auszeit gönnt sich gerade die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Zwei deutliche Niederlagen in Folge sind kein gutes Vorzeichen für das Heimspiel gegen den FC Mittelbiberach. Die SGM muss jetzt aufpassen, dass sie nicht die bisher gute Saison noch vor der Winterpause trübt. Mittelbiberach verlor mit 1:5 gegen Türkspor Biberach und versucht, in diesem Auswärtsspiel wieder erfolgreich zu sein. Spielort ist Attenweiler.

Der 12. Spieltag im Überblick: SGM Warthausen/Birkenhard II ‐ SGM Alberweiler/Aßmannshardt (Sonntag, 4. November, 12.45 Uhr), SV Mietingen II ‐ SV Sulmetingen II (Sonntag, 4. November, 12.45 Uhr), FV Rot ‐ SGM Äpfingen/Baltringen, SF Bronnen ‐ SGM Laupertshausen/Maselheim, SG Mettenberg ‐ SC Schönebürg, SGM Stafflangen/Rissegg ‐ Türkspor Biberach, SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ‐ FC Mittelbiberach (alle Sonntag, 4. November, 14.30 Uhr).