Verfolger VfB Gutenzell verkürzt den Rückstand auf einen Punkt

Tabellenführer SGM Ummendorf hat in der Fußball-Kreisliga A I Riß bei der SGM Tannheim/Aitrach zwei Punkte liegen gelassen. Der zweitplatzierte VfB Gutenzell gewannt sein Heimspiel gegen den SV Ellwangen und verkürzte den Abstand auf nur noch einen Punkt. Der SV Erolzheim siegte im Illertal-Derby verdient mit 3:1. Die LJG Unterschwarzach war auch beim SV Winterstettenstadt mit 3:1 erfolgreich. Der BSC Berkheim kam gegen den SV Eberhardzell überraschend zu einem Punktgewinn.

SV Winterstettenstadt ‐ LJG Unterschwarzach 1:3 (1:1). Die ersatzgeschwächte Heimelf bekam es mit einem bissigen und aggressiven Gästeteam zu tun. Der SVW tat sich schwer, dem eine entsprechende Antwort entgegenzusetzen. Letztlich wurde die Partie durch zwei Elfmetertore in der zweiten Halbzeit entschieden. Tore: 0:1 Manuel Moser (36.), 1:1 Niklas Müller (39.), 1:2, 1:3 Joachim Welte (49./FE, 63./FE).

BSC Berkheim ‐ SV Eberhardzell 0:0. Eine am Ende gerechte Punkteteilung gab es in Berkheim. In der ersten Halbzeit war der BSC die bessere Mannschaft, konnte aber keinen Lohn daraus schlagen. Im zweiten Durchgang ging es dem Gästeteam nicht anders, seine Überlegenheit wurde nicht belohnt. Res.: 2:4.

VfB Gutenzell ‐ SV Ellwangen 3:1 (1:0). In einem schwachen Kreisliga-A-Spiel konnten die Hausherren am Ende doch noch drei Punkte für sich verbuchen. Das Spiel bot nur wenige Tormöglichkeiten, wobei es dem Gast aus Ellwangen gelang, seine erste Möglichkeit in einen Treffer umzuwandeln. Der VfB Gutenzell erzielte noch zwei Tore, die zum verdienten, aber keinesfalls glanzvollen Heimsieg reichten. Tore: 1:0 Jonas Brose (17.), 1:1 Andreas Paulus (61.), 2:1 Michael Poser (65.), 3:1 Bernd Ackermann (79.). Bes. Vork.: Rote Karte für den VfB Gutenzell in der 95. Minute.

SV Erolzheim ‐ SV Kirchdorf 3:1 (1:1). Die Gäste konnten in der Anfangsphase, die ausgeglichen verlief, mit 1:0 in Führung gehen. Nach dem Ausgleichstor übernahmen aber die Hausherren bis zum Spielende das Kommando. Am Ende stand ein verdienter Derbysieg des SV Erolzheim. Tore: 0:1 Tobias Göppel (11.), 1:1 Nicolas Kallabis (24.), 2:1 Markus Högerle (26.), 3:1 Simon Harder (65.). Res.: 3:4.

SGM Tannheim/Aitrach ‐ SGM Ummendorf/Fischbach 1:1 (0:0). Im ersten Spielabschnitt versuchte der Tabellenführer schon für Tore zu sorgen, doch die Heimelf hielt gut dagegen und konnte mit etwas Glück mit einem 0:0 in die Pause gehen. Nach dem Wechsel machten die Gäste weiter Druck und gingen in der 49. Minute durch Tobi Schmid mit 1:0 in Führung. Die Platzherren taten alles, um weiter im Spiel zu bleiben und wurden in der 80. Minute durch ein Eigentor belohnt. Der Punktgewinn der Gastgeber ist zwar glücklich, aber nicht unverdient. Res.: 3:6.

FC Bellamont ‐ SGM Reinstetten II/Hürbel abgesagt. Die Partie fiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus.