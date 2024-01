Verena Bentele spricht beim Neujahrsempfang der Kreis-SPD

Der Neujahrsempfang der SPD im Kreis Biberach findet am Donnerstag, 25. Januar, in der Stadthalle im Hans-Liebherr-Saal in Biberach statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Neujahrsrede hält Verena Bentele. Sie ist bekannt als ehemalige Biathletin und Skilangläuferin. In ihrer sportlichen Karriere wurde sie mehrfache Weltmeisterin und Paralympics-Siegerin. Anschließend stieg sie in die Politik ein. Von 2024 bis 20218 war sie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Seitdem ist sie Präsidentin des größten deutschen Sozialverband VdK. Nach ihrem Vortrag besteht die Möglichkeit, mit ihr zu diskutieren. Grußworte sprechen der VdK-Kreisvorsitzende Helmut Stebner, der Vizepräsident des Biberacher Sportkreises Rolf Preißing und der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster. Die Bürger sind zum Neujahrsempfang eingeladen, der Eintritt ist frei. Frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen, da es im Hans-Liebherr-Saal eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt.