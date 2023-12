Verbandstrainer Ender: „Für den WTB war es ein Heimspiel“

Am vergangenen Sonntag sind die deutschen Tennismeisterschaften in Biberach mit den Endspielen zu Ende gegangen. Damit geht auch die Ära Biberach zu Ende, wo 15 nationale Titelkämpfe seit 2007 stattgefunden haben. Fast immer dabei war Albert Ender, der beim Württembergischen Tennis-Bund (WTB) als Verbandstrainer arbeitet. Im Interview äußert sich der 64-Jährige über die Zukunft der DM und den Tennisnachwuchs.

Herr Ender, warum ist es schade, dass die DM nicht mehr in Biberach stattfindet?

Es ist deshalb schade, weil es schon fast zur Tradition geworden ist, sich im Dezember in Biberach zu treffen und die deutschen Meister auszuspielen. Dass das nicht mehr so sein wird, daran muss ich mich erst gewöhnen, zumal es für den WTB ein Heimspiel war. Die Organisation und der familiäre Charakter wurden von allen Seiten gelobt. Alle sind sehr gern hierher gekommen, auch mehrmals hintereinander.

Inwiefern hat der WTB von den Meisterschaften profitiert?

Na ja, wir konnten dann doch dem einen oder anderen Spieler oder einer Spielerin eine Wildcard besorgen, zudem kannten sie den Spielort aus dem Training in der Regel in- und auswendig. Wir als Trainer konnten unsere Schützlinge demnach optimal betreuen. Als Beispiel nehme ich mal Andreas Beck, der sich unter anderem in Biberach zu einem Topspieler entwickelt hat, auch weil er hier sehr viele Erfahrungen sammeln konnte.

Was muss sich ändern, um die DM wieder attraktiver zu machen?

Der DTB (Deutsche Tennis-Bund, Anm. der Redaktion) hat ja angekündigt, die Titelkämpfe für Spieler und Spielerinnen, Sponsoren und Fans attraktiver zu machen. Dazu müsste aus meiner Sicht das Preisgeld deutlich erhöht werden, also auch breiter aufgestellte Sponsoren müssten sich engagieren, um die nationale Elite zu den Meisterschaften zu locken. Schwierig wird es dennoch sein, einen guten Termin zu finden, ganz abgesehen vom Austragungsort. Der Terminkalender der Topspieler und -spielerinnen ist gerade im Sommer ziemlich voll und eng getaktet. Ich bin gespannt, welche Lösung da gefunden wird. Dass der Termin kurz vor Weihnachten für viele nicht optimal war, ist seit langem bekannt gewesen.

Wie ist es um den Nachwuchs in Württemberg bestellt? Sind wieder Spieler oder Spielerinnen einer Tatjana Maria oder eines Michael Berrer am Horizont zu sehen, die auch international mithalten können?

Eigentlich sehr gut. Wir haben es auch in diesem Jahr mit Victoria Pohle und André Nemeth geschafft, zwei ins Hauptfeld bei der DM zu bringen, die dann auch erfolgreich abgeschnitten haben. Sie sind erst 16 und 17 Jahre alt. Zudem haben wir gerade mit Lasse Pörtner und Marie Vogt die deutschen U18-Meister gestellt. Da wächst also auch was heran. Beide werden vom WTB und vom DTB gefördert. Sie dürfen auch eine gewisse Anzahl von Turnieren spielen, um sich weiterzuentwickeln. Unter dem Strich ist das alles sehr positiv. Aus Biberach ist die 13-jährige Noemi Köhle auch auf einem guten Weg. Ob es zu internationalen Ehren reicht, werden wir sehen. Die Voraussetzungen sind nicht die schlechtesten.

Auf der anderen Seite haben hoffnungsvolle Talente wie Carmen Schultheiß inzwischen wieder aufgehört.

Sie hatte große Probleme mit Verletzungen und musste ihre Karriere beenden. Sie spielt aber wie auch Maike Nägele aus Schwendi nach wie vor in einer Mannschaft mit.

Tennis hat auch während der Corona-Zeit Zuwächse gehabt - im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten. Hat man das auch in Biberach gemerkt?

Ja absolut, wir hatten hier im WTB-Zentrum im Hühnerfeld Zuwächse. Im Bereich des WTB sprechen wir von rund drei Prozent Wachstum an Spielerinnen und Spielern - vor allem Kinder und Jugendliche. Das ist sehr positiv.

Zur Person: Albert Ender (64) ist seit 1989 beim Württembergischen Tennis-Bund (WTB) als Tennislehrer tätig. Seit 2021 leitet er den Bereich Leistungssport. Ender lebt in Bad Saulgau.