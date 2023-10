Ein breitgefächertes Angebot an Veranstaltungen und Ausflugstipps hat die Region am Wochenende von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Oktober, zu bieten. Was neben Silent-Party in Laupheim, Gallusmarkt in Riedlingen und der Jungen Philharmonie Oberschwaben in Ehingen sonst noch geboten ist, zeigt diese Übersicht.

Krämermarkt, Lasershow und Vergnügungspark

Riedlingen feiert von Freitag, 6., bis Montag, 9. Oktober, seinen traditionellen Gallusmarkt. Erstmals findet der Rübengeisterumzug am Samstag statt. Beginn ist um 19.15 Uhr. Am Sonntag sind die Geschäfte in Riedlingen von 13 bis 18 Uhr geöffnet, zudem präsentieren in der Innenstadt verschiedene Autohändler ihre neuesten Modelle.

Spektakuläre Farben zauberte die Lasershow schon im vergangenen Jahr über den Riedlinger Festplatz. (Foto: Georg Kliebhan )

Am Gallusmarkt-Montag steht von 7.30 bis 18 Uhr der traditionelle Krämermarkt mit rund 200 Ständen an, ergänzt wird er von einer „Handwerkstraße“ in der Donaustraße.

Auf dem Riedlinger Festplatz bietet sich am Sonntag ab 20 Uhr nicht nur der beste Blick auf eine Lasershow, dort ist von Freitag bis Montag auch ein Vergnügungspark aufgebaut.

Junge Musiker begeistern mit Klassik

Die Junge Philharmonie Oberschwaben konzertiert am Samstag, 7. Oktober, in der Lindenhalle in Ehingen. Das Konzert der Nachwuchsmusikerinnen und -musiker beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro. Das Orchester unter der Leitung von Alban Beikircher bietet ein vielfältiges Programm mit Stücken von Immanuel Metzger, Jean Sibelius und Wolfgang Amadeus Mozart.

Die Junge Philharmonie Oberschwaben kommt in die Lindenhalle. (Foto: Stadt Ehingen )

Lautlos Feiern und Tanzen mit Kopfhörern

Im Kulturhaus Laupheim legen am Samstag, 7. Oktober, drei DJs mit unterschiedlichen Stilrichtungen auf ‐ von Techno über Hip Hop bis zu Reggae, Dancehall oder Schlager und Charts.

Wie das geht? Jeder Party-Gast erhält Kopfhörer und kann so auswählen, welche Musik er beim Tanzen am liebsten hören will. Los geht die erste Laupheimer „Silent-Party“ für Besucher ab 16 Jahren um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro.

Kraftvoller Sänger kommt in die Donaustadt

Sänger Max Mutzke kommt am Samstag, 7. Oktober, zusammen mit der SWR-Bigband nach Ulm. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr im Ulmer Congress Centrum. Karten für die Veranstaltung gibt es ab 39,90 Euro.

Sebastian Reich und die Nilpferddame Amanda sind am 7. Oktober in Biberach zu Gast. (Foto: Alexey Testov )

Dieser Bauchredner bringt sein Nilpferd mit

Am Samstag, 7. Oktober, tritt der Bauchredner Sebastian Reich mit der quirligen Nilpferddame Amanda in der Biberacher Stadthalle auf. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Das Programm trägt den Titel „Verrückte Zeit!“. Wenige Restkarten gibt es online ab 31 Euro.