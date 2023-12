Bunt ist die Mischung an Veranstaltungen, die am Wochenende geboten sind. Neben allerlei Weihnachtsmärkten in der Region kommen Schlagerstars nach Laupheim, der französische Kabarettist „Alfons“ tritt in Ulm auf und für Freunde der Malerei findet in Biberach eine Vernissage statt.

Bummeln über den Weihnachtsmarkt

Natürlich laden auch am kommenden Wochenende einige Weihnachtsmärkte in der Region zum Bummeln ein. Neben den Märkten in Biberach und Ehingen, die noch bis Sonntag, 17. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet sind, finden andere Märkte nur am kommenden Wochenende statt. So etwa im Biberach Stadtteil Mettenberg auf dem Schulhof am Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 22 Uhr und am Samstag, 16. Dezember, von 13.30 bis 21 Uhr.

Das Alte Lager in Münsingen öffnet für die „Sternenweihnacht“ seine weihnachtlichen Pforten am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 17 Uhr. In Bad Buchau lädt der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz am Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 21 Uhr zum Bummeln ein, am Samstag, 16. Dezember, zwischen 11 und 21 Uhr sowie am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 19 Uhr. Der „Weihnachtszauber“ in Hayingen lockt am Samstag, 16. Dezember, ab 16 Uhr in die Altstadt.

Schlagerstars mit „Weihnachtsrevue“

Am Wochenende lädt die „Klingende Bergweihnacht“ mit vielen Schlager- und Volksmusikstars ins Laupheimer Kulturhaus. Mit dabei sind am Samstag, 16. Dezember, unter anderem Patrick Lindner, Alexandra Hofmann, Bata Illic, Nadin Meypo oder Geri der Klostertaler. Die „volkstümliche Weihnachtsrevue“ beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es online ab 30,90 Euro.

Volkslieder im Advent

Der traditionellen schwäbisch-alemannischen Volksmusik verschrieben hat sich die Veranstaltung „Volksmusik zum dritten Advent“ in der Ehinger Lindenhalle. Zu hören gibt es dort am Samstag, 16. Dezember, mehrfach ausgezeichnete Ensembles. Der Abend soll auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen, dabei wird gesungen und musiziert, auch gemeinsam mit dem Publikum. Los geht es um 19 Uhr, ein Ticket kostet online 18 Euro.

„Alfons“ besucht die Donaustadt

Der französische Kabarettist „Alfons“ kommt mit seinem Programm „Jetzt noch deutscherer“ am Freitag, 15. Dezember, ins Roxy nach Ulm. Beginn des Abends, der laut Veranstalter eine „Mélange aus Comedy, Theater und Kabarett“ ist, ist um 20 Uhr. Karten gibt’s online im Vorverkauf für 34 Euro.

Vernissage für Kunstausstellung

Die Mittelbiberacher Künstlerin Nicole Bold präsentiert unter dem Titel „Raumexistenzen“ ihre Werke im Biberacher Komödienhaus. Die Vernissage findet statt am Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.