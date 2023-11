VdK Biberach bietet Reise in den Frühling von Meran an

Unter dem Motto, das Frühjahr von der schönsten Seite zu erleben, bietet der Sozialverband VdK Biberach eine Fünf-Tagesfahrt vom 8. bis 12. April nach Meran in Südtirol an. Mit dem Bus geht es über Fernpass, Reschenpass, Malserheide mit Mittagspause in Glurns zum 3-Sterne-Hotel Marlinger Hof nahe Meran. Im Preis enthalten sind vier Übernachtungen mit Halbpension, der Eintritt zu den Gärten von Trauttmannsdorff, Dolomitenrundfahrt und eine Weinprobe. Es gibt Zeit zum Wandern oder Aufenthalt im Kurort Meran. Der Preis im Doppelzimmer beträgt 470 Euro, für Einzelzimmer wird ein Zuschlag von 110 Euro fällig.

Anmelden können sich Mitglieder und Interessierte unter Telefon 07351/24479 oder per Mail an [email protected]. Die Reisebeschreibung wird mit der Anmeldebestätigung zugesandt.