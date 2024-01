Uttenweilers Harald Selg: „Der Hallenfußball verliert an Stellenwert“

Harald Selg hat in Vertretung von Spielertrainer Florian Geiselhart den SV Uttenweiler betreut und bis in die Zwischenrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft geführt.

Dort war dann allerdings Endstation für den Turniersieger von 2010. Michael Mader hat mit Selg während des Turniers gesprochen.

Herr Selg, in früheren Jahren war bei Uttenweiler gefühlt das ganze Dorf in der Halle. Warum war das in diesem Jahr nicht mehr so?

Fußball und insbesondere der Hallenfußball haben an Stellenwert und Bedeutung verloren. Insofern war klar, dass wir nicht die Unterstützung wie in den Jahren zuvor erwarten konnten.

Woran liegt das? Was vermuten Sie?

Ich glaube schon, dass es vor allem an den aktuellen Leistungen liegt. Die Mannschaft ist nicht mehr das Spitzenteam vergangener Jahre und ist in der Bezirksliga Donau nur im Mittelfeld angesiedelt. Zudem sind wir die einzige Mannschaft aus dem Raum Riedlingen. Das macht sicher auch etwas aus.

Muss man das Erreichen der Zwischenrunde dann schon als Erfolg werten?

Auf jeden Fall, denn es waren auch heuer wieder starke Mannschaften am Start. Allerdings machten wieder die üblichen Verdächtigen den Sieg unter sich aus. Das wirkt sich auch aus.