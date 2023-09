Unterschwarzach begrüßt Ligaprimus zum Derby

Spitzenreiter SGM Ummendorf/Fischbach tritt am sechsten Spieltag der Kreisliga A I Riß zum Derby bei der LJG Unterschwarzach an. Im Illertal steht der Lokalkampf zwischen dem SV Erolzheim und der SGM Tannheim/Aitrach an. Verfolger Gutenzell hat Heimrecht gegen Bellamont.

Am vergangenen Spieltag musste der unangefochtene Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach bis zum Schlusspfiff erstmals richtig beißen. Der SV Winterstettenstadt verlangte der SGM alles ab. Aber die Punkte sind längst auf dem Konto und der Tabellenführer tritt im Derby bei der LJG Unterschwarzach an. Beim Blick auf die Tabelle eigentlich eine klare Angelegenheit zugunsten der Gäste. Allerdings kam der hochfavorisierte SV Eberhardzell vor ein paar Wochen ebenfalls in einem Lokalderby über ein 1:1 nicht hinaus. Kann die LJG Unterschwarzach Derbys?

Im Illertal kommt es ebenfalls zu einem Nachbarschaftsduell, der SV Erolzheim hat Heimrecht gegen die weiter südlich angesiedelte SGM Tannheim/Aitrach. Der SV Erolzheim scheint nach einem schwachen Start so langsam Fahrt aufzunehmen. Der 4:1-Sieg beim FC Bellamont untermauert diese Annahme. Für die SGM kam der spielfreie Sonntag nicht ganz gelegen. Tannheim/Aitrach gelang gegen Bellamont der erste Saisonerfolg und danach war wieder 14 Tage Pause. Der Heimvorteil ist ein weiterer Punkt, der für den SV Erolzheim spricht.

Wacker hält sich der VfB Gutenzell auf dem zweiten Tabellenplatz. Ganz anders die Ausgangssituation beim Gästeteam vom FC Bellamont, mit nur einem Zähler ist der FCB Vorletzter. Gutenzell hat sich aus der Bezirksliga noch eine gewisse technische Überlegenheit bewahrt und bringt damit die eingefleischten Kreisliga-A-Vereine immer wieder in Verlegenheit. Dies dürfte gegen den völlig verunsicherten FC Bellamont auch am kommenden Samstag den Ausschlag geben.

Ein schweres Heimspiel steht dem SV Winterstettenstadt ins Haus, denn der starke Aufsteiger SGM Reinstetten II/Hürbel reist an. Der SVW war in Ummendorf zwar nahe an einer Überraschung dran, aber auf der Gegenseite fegte das Gästeteam den BSC Berkheim mit 5:2 vom Platz. In Winterstettenstadt könnte es am Freitagabend ein Remis geben.

Auch der SV Eberhardzell zeigt noch, dass er von der Bezirksliga kommt. Der SV Ellwangen bekam dies zuletzt mit einer 1:2 Heimniederlage zu spüren. Von seinem spielerischen Potenzial kann der SVE meist noch zehren. Ist das auch im Heimspiel gegen den SV Kirchdorf der Fall? Der SVK bezwang die LJG Unterschwarzach deutlich mit 3:0 und wird in Eberhardzell mal schauen, was auf ihn zukommt.

Zwei Verlierer des letzten Spieltags treffen sich beim Spiel BSC Berkheim gegen die SGM Rot/Haslach. Berkheim kam bei Reinstetten II/Hürbel unter die Räder und Rot/Haslach hatte gegen Gutenzell das Nachsehen. Das Gästeteam von der SGM Rot/Haslach wird alles versuchen, um sich weiterhin aus dem Tabellenkeller herauszuhalten. Der BSC Berkheim will sich zumindest im Tabellenmittelfeld etablieren.

Die Partien des 6. Spieltags im Überblick:

Freitag, 29. September, 19 Uhr:

SV Winterstettenstadt ‐ SGM Reinstetten II/Hürbel

Samstag, 30. September, 16 Uhr:

VfB Gutenzell ‐ FC Bellamont

Samstag, 30. September, 16.30 Uhr:

BSC Berkheim ‐ SGM Rot/Haslach

Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr:

LJG Unterschwarzach ‐ SGM Ummendorf/Fischbach

SV Eberhardzell ‐ SV Kirchdorf

SV Erolzheim ‐ SGM Tannheim/Aitrach

