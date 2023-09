Biberach

Unterschiedliche Führungen veranschaulichen die facettenreiche Geschichte Biberachs

Biberach / Lesedauer: 2 min

In den kommenden Tagen bietet Tourismus Biberach wieder unterschiedliche Stadtführungen an. Eine der Führungen befasst sich mit Biberach im 30-jährigen Krieg, heißt es in der Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 15:21 Von: sz