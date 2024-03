Unfall in Kreisverkehr

Bei einem Unfall in einem Kreisel in Biberach ist am Dienstag eine 35-jährige Autofahrerin verletzt worden. Laut Polizei war gegen 5.30 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem VW Tiguan in der Hans-Liebherr-Straße unterwegs. Der Mann fuhr in den Kreisverkehr Wilhelm-Leger-Straße und Erlenweg ein. Dort war bereits eine 35-Jährige mit ihrem VW Golf unterwegs. Die Frau kam aus der Wilhelm-Leger-Straße und wollte den Kreisverkehr in Richtung Erlenweg verlassen. Auf die Vorfahrt der Golffahrerin achtete der 55-Jährige nicht. Wie die Polizei weiter berichtet, fuhr der Tiguan wohl ungebremst in den Kreisel ein und stieß in die rechte Seite des Golf. Dabei zog sich die 35-Jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos auf rund 10.500 Euro.