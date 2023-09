Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen hat ein Autofahrer am Mittwoch in Biberach und dadurch einen Unfall verursacht. Der 60-Jährige fuhr gegen 5.35 Uhr in der Memminger Straße. Dort bog der Peugeot-Fahrer nach links in die Hans-Liebherr-Straße ab. Wie die Polizei weiter berichtet, kam ihm in der Memminger Straße ein 53-Jähriger mit seinem VW entgegen. Der 53-Jährige fuhr stadtauswärts in Richtung Jordanei und hatte Vorfahrt. Zur Unfallzeit war die Ampel ausgeschaltet, deshalb regeln die Verkehrszeichen die Vorfahrt. Das hatte der Peugeot-Fahrer wohl übersehen und stieß mit dem entgegenkommenden VW zusammen. Dabei zog sich der 53-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.