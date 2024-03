Biberach

Unbekannter klaut Mountainbike

Biberach / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Biberach ein Mountainbike gestohlen. Laut Polizei war das Fahrrad in der Breslaustraße bei der dortigen Schule im Bereich der Fahrradständer mit einem Schloss abgeschlossen.