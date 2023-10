Unbekannter bricht in Schule ein

Am Wochenende ist ein Unbekannter in ein Schulgebäude in Biberach eingedrungen und hat Bargeld erbeutet. Der Täter brach nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in das Gebäude in der Breslaustraße ein. Wie er dort hinein kam, muss die Polizei noch ermitteln. Um in das Lehrerzimmer zu gelangen, brach der Einbrecher die Tür auf. In dem Büroraum öffnete der Unbekannte mit brachialer Gewalt mehrere Türen zu den Schränken. Dort fand der Einbrecher mehrere Geldkassetten, aus denen er Bargeld klaute und dann unerkannt das Weite suchte. Das Polizeirevier Biberach, Telefon 07351/4470, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.