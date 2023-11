Biberach

Unbekannter bleibt bei Einbruch ohne Beute

Biberach / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter ist beim Versuch über ein Dach in ein Geschäft einzubrechen erfolglos geblieben. Der Täter machte sich zwischen Freitagnacht und Montagmorgen in einem Geschäft in der Hubertus-Liebrecht-Straße zu schaffen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 13:38 Von: sz