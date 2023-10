Ummendorf/Fischbach gewinnt spannendes Spitzenspiel

Die SGM Ummendorf hat in der Fußball-Kreisliga A I das Spitzenspiel und Derby gegen den SV Eberhardzell mit 2:1 gewonnen. Der VfB Gutenzell gewann glücklich mit 2:1 bei der SGM Tannheim/Aitrach. Einen Kantersieg feierte die SGM Reinstetten II/Hürbel gegen die LJG Unterschwarzach. Der FC Bellamont holte einen Punkt im Heimspiel gegen den BSC Berkheim. Der SV Ellwangen brachte auch aus Kirchdorf keine Punkte mit.

SV Kirchdorf ‐ SV Ellwangen 3:0 (1:0). Die erste Viertelstunde gehörte den Gastgebern, die auch mit 1:0 in Führung gehen konnten. Danach war das Spiel ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit legte der SVK nach und kam am Ende zu einem hochverdienten Heimsieg. Tore: 1:0 Tobias Göppel (15.), 2:0 Alexander Ziesel (66./FE), 3:0 Julian Rock (73.). Res.: 5:2.

FC Bellamont ‐ BSC Berkheim 1:1 (1:0). Die Heimelf begann gut und konnte bereits in der zweiten Minute durch Uwe Martin mit 1:0 in Führung gehen. Im zweiten Durchgang ließ der FCB die Sache etwas schleifen und die Gäste kamen zum inzwischen verdienten Ausgleich durch Marco Schiebel in der 77. Minute. Bes. Vork.: Rote Karte für den BSC Berkheim in der 55. Minute. Gelb-Rote Karte für den FC Bellamont in der 70. Minute. In der 94. Minute verschießt der FCB einen Foulelfmeter. Res.: 3:1.

SGM Tannheim/Aitrach ‐ VfB Gutenzell 1:2 (0:1). Der Gast war in der ersten Halbzeit das bessere Team und hätte bis zur Pause durchaus höher führen können. Die Heimelf kam wie verwandelt aus der Kabine und bestimmte nun das Geschehen. Der Ausgleich in der 53. Minute war hoch verdient. Durch eine Unachtsamkeit konnte der VfB Gutenzell in der 75. Minute das Siegtor erzielen. Ein Remis in dieser Begegnung wäre gerecht gewesen. Tore: 0:1 Yanick Schraivogel (5.), 1:1 Julius Boscher (53.), 1:2 Patrick Schmid (75.).

SGM Ummendorf/Fischbach ‐ SV Eberhardzell 2:1 (2:0). In einem guten Kreisliga-A-Spiel sahen die 350 Zuschauer ein packendes Derby. Das Spiel war bis zum Schlusspfiff spannend. Im ersten Durchgang war die Heimelf besser und führte verdient mit 2:0. Die Gäste kamen verbessert aus der Halbzeitpause und in der 84. Minute zum verdienten Anschlusstreffer. Danach wurde es für die Gastgeber noch richtig eng. Tore: 1:0 Stefan Grell (25.), 2:0 Matthias Hatzing (45.+2), 2:1 Axel Forstenhäusler (84.). Res.: 3:4.

SGM Reinstetten II/Hürbel ‐ LJG Unterschwarzach 6:0 (2:0). Gegen eine schwache Gästemannschaft von der LJG Unterschwarzach siegten die Gastgeber auch in dieser Höhe verdient. Die LJG konnte der SGM zu keinem Zeitpunkt Paroli bieten. Tore: 1:0, 4:0 Jannik Rauß (27., 32.), 2:0, 5:0 Samuel Mohr (32., 64.), 3:0, 6:0 Gabriel Haas (50., 89.).

SGM Rot/Haslach ‐ SV Winterstettenstadt 2:3 (1:2). Den Gastgebern gelang zwar zwei Mal der Ausgleich, aber am Ende mussten sie aber doch einen Gästeerfolg hinnehmen. Tore: 0:1, 1:2 Fabio Christ (6., 25.), 1:1, 2:2 Marc Martin (8., 78.), 2:3 Andreas Ruß (86.). Bes. Vork.: Die SGM Rot/Haslach verschießt in der 59. Minute einen Foulelfmeter. Res.: 6:0.