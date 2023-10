Ummendorf/Fischbach gelingen zum dritten Mal sieben Tore

In der Fußball-Kreisliga A I Riß hat Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach in Unterschwarzach bereits zum dritten Mal sieben Tore in einem Spiel geschossen. Der SV Erolzheim verlor das Derby gegen die SGM Tannheim/Aitrach in der Nachspielzeit. Auch der BSC Berkheim geht in seinem Derby gegen die SGM Rot/Haslach leer aus. Gutenzell, Eberhardzell und Reinstetten II/Hürbel gewinnen ihre Spiele und bleiben vorne mit dabei.

LJG Unterschwarzach ‐ SGM Ummendorf/Fischbach 1:7 (1:4). Nur in der ersten Viertelstunde konnte die Heimelf noch einigermaßen dagegenhalten. Aber danach bogen die Gäste auf die Siegerstraße ein und kamen zu einem auch in dieser Höhe verdienten Auswärtserfolg. Tore: 0:1, 1:7 Matthias Hatzing (2., 90.), 1:1 Robin Menig (25.), 1:2 Stefan Grell (30.), 1:3, 1:6 Lennard von Rüden (34., 88.), 1:4 Tobi Schmid (43.), 1:5 Lukas Notz (82.).

SV Eberhardzell ‐ SV Kirchdorf 4:1 (2:0). Die Heimelf war das klar bessere Team, ließ aber auch viele Tormöglichkeiten liegen. Bei einer besseren Chancenauswertung wäre die Partie in Eberhardzell viel früher entschieden gewesen. Tore: 1:0, 2:0 Frank Forstenhäusler (31., 37.), 2:1 Niklas Hummel (70.), 3:1 Leon Schmid (71.), 4:1 Dennis Nitzke (82.). Res.: 3:1.

SV Erolzheim ‐ SGM Tannheim/Aitrach 3:4 (0:3). Ein torreiches Illertalderby mit einem letztendlich noch spannenden Verlauf gab es in Erolzheim zu sehen. Die erste Halbzeit ging klar an die Gäste und die Partie schien bereits entschieden. Im zweiten Durchgang spielte dann aber nur noch der SV Erolzheim und die Gäste wirkten wie gelähmt. Allerdings in der Nachspielzeit kam die SGM noch einem nach vorne und markierte den Siegtreffer. Ein Remis wäre das gerechte Ergebnis gewesen, aber die SGM Tannheim/Aitrach war an diesem Sonntag einfach die glücklichere Mannschaft. Tore: 0:1 Julius Boscher (5.), 0:2, 3:4 Gabriel Jehle (11., 93.), 0:3 Christian Villinger (26.), 1:3 Andrej Walter (52.), 2:3 Andrej Walter (81.FE), 3:3 Tobias Högerle (83.). Res.: 2:0.

BSC Berkheim ‐ SGM Rot/Haslach 0:2 (0:1). In einem schwachen Kreisliga-A-Spiel gab es eine verdiente Derbyniederlage für den BSC Berkheim. Das Gästeteam von der SGM Rot/Haslach verstand es, aus den wenigen Möglichkeiten etwas Brauchbares zu machen. Beim BSC lief nicht viel zusammen, der Ball lief selten über zwei Stationen hinaus. Tore: 0:1 David Marx (17.), 0:2 Gabriel Kammerlander (56.). Bes. Vork.: Rote Karte für den BSC Berkheim in der 87. Minute. Res.: 2:1.

VfB Gutenzell ‐ FC Bellamont 3:0 (2:0). Zu einem am Ende ungefährdeten Heimsieg kam der VfB Gutenzell gegen das Gästeteam vom FC Bellamont. Als die Gastgeber in der 54. Minute zu ihrem dritten Tor kamen, war die Partie gelaufen. Der FC Bellamont hatte bis zum Schlusspfiff dem nichts mehr entgegenzusetzen. Tore: 1:0, 3:0 Fabian Schmid (7., 54.), 2:0 Christian Haupt (42.).

SV Winterstettenstadt ‐ SGM Reinstetten II/Hürbel 0:3 (0:2). Die Heimelf bot eine indiskutable Leistung und machte es dem Gästeteam sehr einfach, ihr Spiel durchzudrücken. Die SGM nutzte die Fehler der Gastgeber konsequent aus und kam zu einem nie gefährdeten und hoch verdienten Auswärtserfolg. Tore: 0:1 Marcel Hutzel (10.), 0:2 Samuel Mohr (37./FE), 0:3 Patrick Kiekopf (65.). Res.: 4:1.