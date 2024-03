Die SGM Ummendorf/Fischbach hat in der Fußball-Kreisliga A I Riß im Spitzenspiel in Gutenzell mit einem eindrucksvollen 6:0-Sieg die Tabellenführung zurückerobert. SGM-Spieler Matthias Hatzing erzielte dabei fünf Tore. Schlusslicht Ellwangen holte in Winterstettenstadt einen Punkt. Der BSC Berkheim gewann das Illertalderby mit 4:0. Der SV Eberhardzell siegte im Lokalkampf bei der LJG Unterschwarzach mit 6:2.

LJG Unterschwarzach - SV Eberhardzell 2:6 (1:2). Nur 25 Minuten konnte die LJG im Lokalderby gegen Eberhardzell mithalten. Danach bogen die Platzherren auf die Verliererstraße ein und die Gäste kamen zu einem deutlichen Auswärtserfolg. Tore: 1:0 Berthold Menig (1.), 1:1 Luca Mühlbach (25.), 1:2 Philipp Härle (44.), 1:3 Yannik Daiber (53.), 1:4 Christian Wiedemann (74.), 1:5, 1:6 Leon Schmid (80., 89.), 2:6 Joachim Welte (90. +2).

SV Winterstettenstadt - SV Ellwangen 1:1 (1:0). Bereits in der sechsten Minute konnte der SVW durch Martin Müller mit 1:0 in Führung gehen, allerdings brachte dieser Treffer keine Ruhe ins Spiel der Heimelf. Die Gäste aus Ellwangen waren jederzeit gefährlich und dem Ausgleich oft nah. In der 47. Minute war es dann soweit, der SVE konnte durch Paul Willburger zum verdienten 1:1 ausgleichen. Erst gegen Mitte der zweiten Halbzeit fand der Gastgeber besser ins Spiel. Am gerechten Remis änderte sich aber nichts mehr. Res.: 3:1.

BSC Berkheim - SV Kirchdorf 4:0 (3:0). Der SV Kirchdorf hatte mehr Ballbesitz, der BSC Berkheim lauerte auf Konter. Entgegen kam der Heimelf, dass sie nach zwölf Minuten bereits mit 2:0 führten. Von den Gästen kam aus dem Spiel heraus zu wenig, lediglich bei Eckbällen war der SVK gefährlich. Tore: 1:0 Eigentor (4.), 2:0 Simon Schmid (12.), 3:0 Mike Schlander (18.), 4:0 Fabian Kutter (90.). Res.: 1:2.

VfB Gutenzell - SGM Ummendorf/Fischbach 0:6 (0:2). Die Gäste kamen im Gegensatz zur Heimelf hellwach aus der Kabine und nach acht Minuten lag der VfB bereits mit 0:2 hinten. Das Spiel plätscherte bis zur Halbzeitpause vor sich hin, wobei Gutenzell keine großen Akzente setzen konnte. Nach dem Wechsel das gleich Bild: Innerhalb von sieben Minuten schenkte die SGM dem Gastgeber weitere zwei Tore ein. Damit war die einseitige Partie gelaufen. Matthias Hatzing war mit seinen fünf Toren, vier davon in der zweiten Halbzeit, der Spieler des Spitzenspiels. Tore: 0:1 Dominik Allerdinks (4.), 0:2, 0:3, 0:4, 0:5, 0:6 Matthias Hatzing (8., 49., 53., 77., 85.).

SV Erolzheim - SGM Reinstetten II/Hürbel 2:2 (2:0). Im ersten Spielabschnitt machten die Platzherren aus ihren Möglichkeiten Tore und gingen mit einer verdienten Führung im Rücken in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Gäste und Erolzheim hatte viel Mühe, wenigstens ab und zu aus der eigenen Hälfte zu kommen. Das Remis geht deshalb vollkommen in Ordnung. Tore: 1:0 Markus Kolbeck (12.), 2:0 Tobias Högerle (36.), 2:1 Simon Mohr (55.), 2:2 Jannik Rauß (73.). Res.: 3:1.

SGM Tannheim/Aitrach - SGM Rot/Haslach 2:1 (0:1). Die Gäste fanden besser ins Spiel. Als die Heimelf langsam den Faden fand, erzielte Rot/Haslach das 1:0. In der zweiten Halbzeit legten die Platzherren eine Schippe drauf und kamen aufgrund ihrer vielen Tormöglichkeiten noch zu einem verdienten Heimsieg. Tore: 0:1 Patrick Aumann (29.), 1:1, 2:1 Daniel Biechele (55., 80.). Res.: 2:3.