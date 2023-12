Weitere Pflanz- und Baumkübel, etwas weniger Parkplätze, aber keine separaten Flächen für Außengastronomie auf dem östlichen Marktplatz: Das ist zusammengefasst das Ergebnis der Beratungen zur Umgestaltung des Marktplatzes ab 2024. Mehr als eine Stunde diskutierte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung darüber.

Die jetzige Diskussion knüpfte an eine zähe Debatte im September an. Damals gab es eine Mehrheit für folgende Lösung: Zwischen dem Lenk’schen Esel und der „Schwäbischen Zeitung“ sollen die aktuell 28 Parkplätze in der warmen Jahreszeit auf bis zu 15 reduziert werden, um mehr Grün und Außengastronomie zu ermöglichen. Konkret sollen vor den Gebäuden Marktplatz 31 (Metzgerei Koch, Bäckerei Keim & Brecht) sowie Marktplatz 27 (Bäckerei Zoll) anstatt der Parkplätze zwei einheitlich gestaltete Flächen (sogenannte Parklets), unter anderem für Außengastronomie entstehen, die mit bepflanzten Kübeln eingefasst und von den Parkplätzen daneben abgeschirmt werden. Dazu sollten die jeweiligen Betriebe aber nochmals befragt werden.

Baumgruppe an der Ecke Consulentengasse

Weitere fünf Pflanzkübel mit Bäumen sollen zwischen den Parkplätzen für zusätzliches Grün und Schatten sorgen. Vor dem Gebäude Marktplatz 33 bleibt weiterhin ein Motorrad-Stellplatz, weitere Fahrradbügel sollen an der Ecke zur Schrannenstraße montiert werden. Ergänzt wurde dies nun noch um weitere Fahrradbügel im Bereich Marktplatz 35 („Schwäbische Zeitung“).

Für den östlichen Marktplatz schlug die Verwaltung am Donnerstag weitere vier Pflanzkübel mit Bäumen vor, die entweder in einer Reihe entlang der Nordseite aufgestellt werden oder im Bereich des gepflanzten Baums an der Ecke Consulentengasse zu einer Baumgruppe zusammengestellt werden. Sollte sich dies bewähren, wäre es dort auch möglich, diese Baumgruppe in die Erde zu pflanzen. Ebenfalls sollen dort Sitzbänke aufgestellt und die bereits vorhandenen Baumkübel auf der südlichen Seite mit festen Sitzbänken ausgestattet werden. Die in Zweiergruppen beweglichen Metallstühle auf dem östlichen Marktplatz werden von der Ausschussmehrheit nicht mehr gewünscht. Favorisiert wurde für den östlichen Marktplatz die Lösung mit der Baumgruppe in Kübeln an der Ecke zur Consulentengasse, da diese am wenigsten in Konflikt mit anderen Nutzungen des Marktplatzes steht.

Betriebe warnen vor Umsatzeinbußen

Das große Reizthema war erneut, was sich auf dem westlichen Marktplatz verändern soll (oder nicht) - und hier speziell auf der Südseite zwischen Esel und SZ. Oberbürgermeister Norbert Zeidler sagte, er habe Schreiben der Bäckereien Keim & Brecht, Zoll sowie der Metzgerei Koch erhalten, die ihre Bedenken gegen jede Änderung des Status quo vorgetragen hätten. „Sie möchten die Außensitzgelegenheiten so belassen, wie sie heute sind.“ Jeder Parkplatzverlust in diesem Bereich führe laut den Händlern zu einem spürbaren Umsatzrückgang. Als Beispiel wurde das Heimattage-Wochenende Anfang Mai genannt, an dem der Umsatz um 50 bis 70 Prozent zurückgegangen sei. Bereits die Einbahnregelung auf dem Marktplatz habe spürbar Umsatz gekostet, trug Zeidler die Bedenken der Unternehmer vor.

In der folgenden Debatte zeichneten sich zwei Lager ab. Silvia Sonntag (Grüne) sprach von Ängsten, die durch Veränderungen ausgelöst werden. Der Marktplatz müsse vielerlei Nutzungen erfüllen, „aber wir wollen ja einen Gewinn an Aufenthaltsqualität in der Altstadt“. Sie plädierte für das Aufstellen der Parklets, selbst wenn die Betriebe diese nicht für die Außengastronomie nutzen wollen. „Das wird sicher gerne genutzt. Da sitzt man angenehmer“, so Sonntag. Dafür nehme ihre Fraktion auch weniger Stellplätze in Kauf. „Wir sind die Stadt der kurzen Wege.“

„Kübelitis“ auf dem Marktplatz

Auch die SPD gehörte zu den Parklet-Befürwortern. Sie sei irritiert über die Reaktion der Betriebe, sagte Waltraud Riek. „Ich finde es schwierig, dass jetzt alles bleiben soll, wie es ist.“ Das Ziel, mehr Grün und etwas weniger Parkplätze scheine große Ängste hervorzurufen. „Ich würde mir etwas mehr Mut wünschen.“ Schließlich seien die Parklets abbaubar, wenn es nicht funktioniere. „Es kann nicht sein, dass wir so einen Beteiligungsprozess machen und dann stehen nur Pflanz- und Baumkübel rum“, meinte Riek und sprach von einer „Kübelitis“.

Den Bedenken der Betriebe schloss sich hingegen Magdalena Bopp (Freie Wähler) an. „Lassen wir die Parkplätze“, sagte sie. Die Lage des Einzelhandels sei insgesamt schwierig. Und die Parklets mit Sitzgelegenheiten ohne Tische seien kein Angebot, das ältere Menschen gerne nützen. Sie spreche aber nicht für ihre gesamte Fraktion. Einige Mitglieder hätten eine andere Meinung.

Bedenken ernst nehmen

Er sei auch für mehr Grün in der Stadt, der Marktplatz habe aber seit jeher die Funktion des Handels, des Sich-Treffens und der Kommunikation, so Günter Warth (FDP). „Der Marktplatz kann keinen Beitrag zu Klimaschutz leisten.“ Angesichts der Bedenken der Händler müsse man gut überlegen, wie man vorgehe. „Wenn deren Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, ziehen sie sich zurück.“ Die FDP stimme dem Wegfall einiger Parkplätze für Baumkübel zu, nicht aber den Parklets. Diese würden, speziell vor dem neuen Netto-Markt, zur Grüppchenbildung einladen, wie man es beim Rewe am Bahnhof in negativer Weise erlebt habe.

Auch Paul Lahode (CDU) schloss sich diesen Argumenten an. „Wir wollen einen belebten Marktplatz, aber wir wollen den Einzelhandel nicht vergraulen.“ Die Umsatzeinbrüche müsse man ernst nehmen. Auch ohne die Parklets werde sich die Zahl der Parkplätze aufgrund der Baumkübel deutlich verringern. Es gehe darum, Kompromisse zwischen den verschiedenen Nutzungen zu finden. „Sofern die Betriebe Parkplätze zu Gunsten von Außengastronomie haben möchten, können wir das gerne machen. Im Moment wird dieser Bedarf nicht angemeldet“, so Lahode.

Ernüchterung bei der Stadtverwaltung

Eine Mehrheit von neun zu acht votierte schließlich für die vier Baumkübel auf dem östlichen Marktplatz, nicht aber für Außengastroflächen oder Parklets zugunsten von Parkplätzen. Bei der Verwaltung herrschte eher Ernüchterung. „Die Stellungnahmen der Betriebe waren zu erwarten, obwohl das in ersten Gesprächen noch etwas anders geklungen hat“, meinte Stadtplanungsamtsleiter Roman Adler. Die Situation in diesem Bereich sei wenig ansprechend und sehr funktional gestaltet, so Erster Bürgermeister Ralf Miller. „Wir wollten ein Angebot schaffen, wo man gerne hinsitzt.“ Aus Sicht der Stadtmarketings hätte er sich zumindest eine Testphase gewünscht. OB Zeidler wies darauf hin, dass die Stadt in Sachen Sondernutzung auf den Außenflächen vor den Geschäften in diesem Bereich bisher eher großzügig unterwegs sei. Das wolle man künftig etwas genauer betrachten.

Zustimmung gab es für einen Baum an der Ecke C&A sowie eine Baumgruppe am Holzmarkt (Bereich Bäckerei Traub). Beides soll 2025 kommen. Für die künftige Gestaltung des Holzmarkts erstellt die Verwaltung ein Gesamtkonzept.