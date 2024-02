In der Diskussion um die Umgestaltung des Marktplatzes haben die Inhaber der Metzgerei Koch sowie der Bäckereien Keim & Brecht und Zoll den geplanten Wegfall von Parkplätzen kritisiert (SZ vom 12. Februar). Dabei fielen auch Äußerungen, dass über die Köpfe der betroffenen Geschäftsleute hinweg entschieden worden sei. Ein Vorwurf, den die Biberacher Stadtverwaltung nicht auf sich sitzenlassen will.

Erste Gespräche bereits im August

„Die Aussage, wir hätten die betroffenen Geschäftsinhaber weder informiert noch in die Planungen einbezogen, hat uns sehr verwundert“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme. Vielmehr habe man sich mehrfach mit den genannten Geschäftsinhabern ausgetauscht und die Entwürfe vor Ort mit ihnen besprochen. Erste Gespräche hätten bereits im August stattgefunden.

Wie sehr die Belange der ansässigen Betriebe berücksichtigt würden, dokumentiere sich unter anderem im expliziten Beschluss, den Bäckern und der Metzgerei die an ihre Geschäfte angrenzenden Parkplätze als temporäre Nutzung für die Außengastronomie anzubieten.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Wir ermöglichen den Geschäftsinhabern in der wärmeren Jahreszeit, wenn es die Menschen mehr nach draußen drängt, die direkt an ihre Geschäfte angrenzenden Parkplätze für Außengastronomie zu nutzen, aber niemand wird dazu gezwungen.“ In den Wintermonaten stünden die Flächen wieder zum Parken zur Verfügung. So von diesem Angebot Gebrauch gemacht wird, grenzt die Stadt diese Flächen mit Baumkübeln gegen den Verkehr ab.

Geschäfte geben Parkplätzen vor der Haustür Priorität

Michael Koch, Alexander Keim und Daniel Zoll hätten dagegen, wie berichtet, lieber die Parkplätze direkt vor ihren Geschäften behalten und auf die Möglichkeit verzichtet, in der wärmeren Jahreszeit mehr Tische und Stühle aufzustellen.

Die Stadtverwaltung ihrerseits schreibt zu dem vom Gemeinderat beschlossenen Kompromiss: „Wir sind überzeugt, dass diese Umgestaltung Chancen gerade für die dort ansässigen Betriebe bietet, da die Aufenthaltsqualität sich verbessern wird. Wir müssen alle Innenstadtbesucher und deren Bedürfnisse im Blick haben und eine für alle attraktive Innenstadt bieten mit Plätzen für alle.“

Fußgänger, Fahrradfahrer, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und deren Bedürfnisse müssten berücksichtigt werden. Daher sehe die Umgestaltung auch mehr Bewegungsfläche, mehr Fahrradabstellmöglichkeiten, mehr Aufenthaltsqualität durch mehr Grün, Sitzbänke und nach wie vor Pkw-Parkplätze auf dem westlichen Marktplatz vor für all jene, die nicht eine Stunde kostenlos in der nahegelegenen Tiefgarage Stadthalle parken möchten oder können.

Stadt verweist auf die Chancen gerade für die Ladenbesitzer

„Wir hoffen, dass die Geschäftsinhaber mit uns diese Möglichkeit versuchen“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung abschließend: „Wir schaffen vor ihrer Ladendtüre mehr Aufenthaltsqualität, die sie nichts kostet, es wird nichts verbaut oder auf Dauer festgezurrt, aber es besteht die Chance, neue Kundenkreise zu erschließen.“