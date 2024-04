Um die barockisierte Stadtpfarrkirche geht es in einer Führung

Tourismus Biberach bietet in den nächsten Tagen verschiedene Stadtführungen an. Die barockisierte Stadtpfarrkirche steht bei der Führung am 7. April im Mittelpunkt.

Hoch hinaus - die Gigelturm-Führung: Einst dem „Gigelmann“ vorbehalten, besteht am Donnerstag, 4. April, für alle die Möglichkeit, einen schönen Ausblick auf die Altstadt zu genießen. Bei der Führung auf den Gigelturm veranschaulicht Markus Pflug die Geschichte des Turms und zeigt den Wehrgang sowie die ehemaligen Räume im Gigelturm. Die anderthalbstündige Führung findet jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Karten gibt es im Vorverkauf an der Tourist-Information im Rathaus. Treffpunkt ist am Haupteingang des Rathauses, eine Teilnahme ab sechs Jahren möglich. Erwachsene zahlen neun Euro.

Historischer Stadtrundgang: Beim zweistündigen historischen Rundgang am Samstag, 6. April, besteigen die Teilnehmer den 41 Meter hohen Weißen Turm, der im 15. Jahrhundert als typischer Wach- und Wehrturm vollendet wurde. Beim Rundgang durch die Stadt erzählt Ina Billwiller zusätzlich Anekdoten zu den Sehenswürdigkeiten. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Spitalhof, Museum Biberach. Erwachsene zahlen zwölf Euro.

Die barockisierte Stadtpfarrkirche: Die Stadtpfarrkiche ist ursprünglich eine gotische Kirche, wurde dann aber barockisiert. Wie es dazu kam, sagt Stadtführer Bernd Otto am Sonntag, 7. April, bei der Führung „Gotisch sein - barocker Schein“. Die Führung deckt die Struktur des Gebäudes auf und zeigt, was im 18. Jahrhundert geändert wurde; auch ein Gang zur Empore möglich. Erwachsene zahlen für die eineinhalbstündige Führung neun Euro. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Hauptportal der Kirche.

Karten für die Stadtführungen sind, sofern nicht anders angegeben, direkt bei den Stadtführerinnen und Stadtführern erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Schüler ab elf Jahre und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit.

Weitere Infos und individuelle Buchungen per Telefon unter 07351/51-165, per Mail an [email protected] oder auf www.visitbiberach.de.