Uli Herzog liest aus seinem neuen Krimi

Seinen neuen Krimi „Hirschbergers Rache“ stellt Uli Herzog am Donnerstag, 21. März, ab 19.30 Uhr in der Buchhandlung Osiander in Biberach vor (Marktplatz 40). Eintrittskarten kosten zehn Euro. Der Vorverkauf in allen Osiander-Buchhandlungen oder unter osiander.reservix.de/events läuft bereits, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Uli Herzog stammt aus Biberach. Jahrzehntelang arbeitete er für eine Werbeagentur, danach für einen Zeitungsverlag. Seit vielen Jahren schreibt er Krimis. Diesmal geht es um den Profiler Ludwig Hirschberger, der in der Nähe von Ravensburg nur knapp einen Anschlag der Cosy Nostra überlebt. Seine Spurensuche führt Hirschberger nach Las Palmas, Biberach, Ravensburg, Bad Waldsee und Ummendorf bis zum Showdown in einem Steinbruch auf Sizilien.