Ukrainische Organistin in der Stadtpfarrkirche

Die ukrainische Organistin Irina Kalynovska spielt am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr, deutsche, französische und ukrainische Orgelmusik in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach.

Kalynovska wurde aufgrund ihres außergewöhnlichen künstlerischen Temperaments und ihrer hohen Professionalität mit dem Ehrentitel „Volkskünstlerin der Ukraine“ ausgezeichnet und ihr wurde vom Präsidenten eine Anerkennungsmedaille überreicht. Heute ist sie Solistin des „Ukrainischen Nationalhauses für Orgel und Kammermusik Kiew“. Sie kennt sich mit den verschiedenen Stilen der Orgelmusik aus unterschiedlichen Epochen bestens aus. Neben Solokonzerten tritt sie gemeinsam mit Sinfonie- und Kammerorchestern auf.

Im Konzert in Biberach sind neben ukrainischen Kompositionen von Bortnjanski (Konzert D-Dur) und Skoryk (Melodia) Bachs große „Fantasie G-Dur“ und das Choralvorspiel „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ zu hören. Den fulminanten Abschluss bildet Widors „Toccata in F“ aus dessen Orgelsymphonie Nr. 5. Die Konzertkasse öffnet um 16.30 Uhr. Veranstalter ist das Kantorat der evangelischen Gesamtkirchengemeinde.