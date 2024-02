Tumulte in Biberach: Man hätte es wissen können

Eines vorweg: Es waren nicht die Bauern, die am Aschermittwoch vor der Stadthalle für Eskalation gesorgt haben, genausowenig wie plötzlich alle Bauern per se dem rechten Spektrum zugeordnet werden dürfen. Die Bilder vom Mittwoch zeigen allerdings, dass beim Protest vor der Halle auch Menschen beteiligt waren, denen es nicht um die Debatte zu Agrarthemen ging, sondern offenkundig nur um größtmögliches Tohuwabohu.

Wer sich daran mitbeteiligt, muss in Kauf nehmen, dass er den berechtigten Anliegen der Bauern keinen Gefallen getan hat. Das Verständnis in der Bevölkerung dürfte dafür seit Mittwoch gesunken sein. Die Bilder in sämtlichen Nachrichtensendungen waren weder Werbung für die Themen der Landwirte noch für Biberach als Stadt. Alle, die dabei waren, müssen sich fragen, ob es das am Ende wert war.

Fragen müssen sich allerdings auch die Grünen, der Bauernverband und die Polizei, ob sie die Lage richtig eingeschätzt und sich entsprechend vorbereitet haben. Hinweise, dass sich in der Stadt am Aschermittwoch etwas zusammenbraut, hatte es zuvor mehrfach gegeben. Man hätte es also wissen können.

Die Veranstaltung und die Liste der prominenten Redner der Grünen war seit langem bekannt. Davon auszugehen, dass es dabei weitgehend friedlich und geordnet zugeht, ist spätestens seit der Blockade von Minister Robert Habecks Fähre Anfang Januar naiv. Und der Bauernverband muss sich fragen, wie sehr er die Mitglieder seines Berufsstands mit seinen Appellen aktuell überhaupt erreicht.