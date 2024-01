Tuija Komi spielt beim Jazzclub

Die neue Konzertsaison beim Jazzclub startet am Freitag, den 12. Januar, um 20.30 Uhr mit dem Tuja Komi Quartett im Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule.

„Wie keine andere bereichert Tuija Komi den klassischen Jazz-Gesang um Themen, Texte und Töne ihrer nordischen Heimat“, heißt es in der Ankündigung. Das finnische Energiebündel überzeugt auf vielen Ebenen. Ob mit ihrer Powerstimme, ihrem vielseitigen Gesangsstil und ihrem künstlerischen Gespür für Zwischentöne, Tuija Komi sucht bei ihren Songs schon immer die Nähe zu ihren nordischen und auch karelischen Wurzeln, was in ihrem neuen Konzertprogramm deutlich zu hören ist.

Perfekt aufeinander eingestimmt spielen mit ihr im Quartett Peter Cudek am Bass, Stephan Weiser am Piano und Martin Kolb als Drummer. Mit präzisem, federndem Timing zünden sie ein facettenreiches musikalisches Feuerwerk aus modernem Jazz, Pop, Tango und Weltmusik, das auch mal mit kantigen, archaisch-anarchistischen Klängen überrascht, sozusagen „Finest Finnish in Jazz“.

Der Eintritt kostet 22 Euro, Mitglieder bezahlen 18 Euro und Studenten 10 Euro. Schüler haben freien Eintritt. Kartenreservierungen sind online über www.jazzbiber.de bis Freitag, 12. Januar, um 12 Uhr möglich. Die Abendkasse öffnet um 20 Uhr.