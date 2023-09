Biberach

Türkspor will Platz eins im Aufsteigerduell verteidigen

Biberach

Der 5. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II Riß im Überblick. (Foto: Colourbox )

In der Fußball-Kreisliga A II Riß tritt der Vorletzte Sulmetingen II in Biberach an. Zudem stehen zwei Derbys im Fokus. Alle Spiele auf einen Blick.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 17:18 Von: August Braun