Türkspor tritt im Nachbarschaftsduell an

Der SV Mietingen II empfängt in der Fußball-Kreisliga A II Riß im Derby den SC Schönebürg. Tabellenführer Türkspor Biberach reist zum Nachbarschaftsduell nach Mettenberg. Der Tabellenzweite SGM Attenweiler/Oggelsbeuren bekommt Besuch von der SGM Äpfingen/Baltringen. Ein Kellerduell steigt mit der Partie SF Bronnen gegen die SGM Stafflangen/Rissegg.

Türkspor Biberach reist zur SG Mettenberg. Es ging für den Tabellenführer nicht so einfach beim letzten Heimspiel gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Trotzdem, auch ein 1:0-Sieg bringt drei Punkte und Türkspor Biberach führt die Tabelle weiter an. Für die SG Mettenberg gab es am vergangenen Spieltag ein besonderes Erlebnis, der Club gewann gegen die SF Bronnen mit 3:2 und durfte seit dem 19. November 2022 wieder einmal das Gefühl eines Punktspielsiegs erleben. Ob dieses Gefühl am Sonntag sich wieder einstellt, ist allerdings sehr fraglich.

Bereits am Samstag steigt das Derby zwischen dem SV Mietingen II und dem SC Schönebürg. Gastgeber Mietingen II kam mit einem 6:1-Erfolg aus Stafflangen zurück. Der Gast aus Schönebürg musste sich mit 1:2 dem FV Rot geschlagen geben. Nur noch einen Punkt mehr hat der SCS auf dem Konto als der Nachbar. Dies war schon einmal anders. Dem SV Mietingen II darf in diesem Derby durchaus ein Sieg zugetraut werden.

Auf dem zweiten Tabellenplatz hat sich die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren eingerichtet, durch den 5:2-Erfolg beim SV Sulmetingen II wurde dies nochmals untermauert. Mit der SGM Äpfingen/Baltringen kommt aber ein Gegner angereist, der es den Gastgebern nicht leicht machen wird. Äpfingen/Baltringen will in der Tabelle dahin, wo Attenweiler/Oggelsbeuren steht. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Spielort ist Oggelsbeuren.

Endlich wieder einmal einen klaren 6:2-Sieg gab es am vergangenen Spieltag für die SGM Laupertshausen/Maselheim. Jetzt aber steht das schwere Heimspiel gegen den FV Rot an. Der Gast schreibt Spieltag für Spieltag eine positive Geschichte. In Schönebürg zu gewinnen, wie am Vorsonntag, das ist schon was. Deshalb wird sich der auf Platz drei stehende FV Rot auch bei der SGM nicht verstecken. Spielort ist Maselheim.

Einen Rückschlag mussten Mittelbiberach und Alberweiler/Aßmannshardt am vergangenen Spieltag hinnehmen. Der gastgebende FC Mittelbiberach verlor mit 0:1 bei der SGM Äpfingen/Baltringen. Mit dem gleichen Ergebnis kam die SGM Alberweiler/Aßmannshardt vom Gastspiel gegen Türkspor Biberach zurück, was allerdings gegen diesen Gegner kein Beinbruch ist. Mittlerweile sind in einer verzerrten Tabelle beide Teams im Mittelfeld angesiedelt. Der Ausgang der Begegnung wird von der Tagesform abhängen.

Ganz tief unten drin hängen nach der Auswärtsniederlage in Mettenberg die SF Bronnen, die Heimrecht gegen die SGM Stafflangen/Rissegg haben. Das Gästeteam von der SGM hatte mit 1:6 gegen den SV Mietingen II das Nachsehen. Für den Verlierer dieses Spiels brechen ganz dunkle Wochen an.

Die SGM Warthausen/Birkenhard II und der SV Sulmetingen II gaben am vergangenen Spieltag alle Punkte ab. Die Gäste vom SV Sulmetingen II sind auf dem letzten Tabellenplatz angekommen und haben auch in dieser Partie die Außenseiterrolle.

Der 10. Spieltag im Überblick: SV Mietingen II – SC Schönebürg (Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr), SGM Warthausen/Birkenhard II – SV Sulmetingen II (Sonntag, 22. Oktober, 13.15 Uhr), SGM Laupertshausen/Maselheim – FV Rot, SF Bronnen – SGM Stafflangen/Rissegg, SG Mettenberg – Türkspor Biberach, FC Mittelbiberach – SGM Alberweiler/Aßmannshardt, SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SGM Äpfingen/Baltringen (alle Sonntag, 22. Oktober 15 Uhr).