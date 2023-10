Türkspor siegt mühevoll im Heimspiel gegen die SGM Äpfingen/Baltringen

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A II Riß wankte Tabellenführer Türkspor Biberach im Heimspiel gegen die SGM Äpfingen/Baltringen, aber er fiel nicht. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren spielte in Schönebürg 1:1, bleibt aber trotzdem auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach dem 4:1-Sieg bei der SG Mettenberg ist der FV Rot weiterhin im Vorwärtsgang. Der FC Mittelbiberach gewann auch sein Spiel bei der SGM Laupertshausen/Maselheim. Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt siegte mit 5:0 beim SV Sulmetingen II. Die SGM Warthausen/Birkenhard II siegt auch gegen die SGM Stafflangen/Rissegg.

Türkspor Biberach ‐ SGM Äpfingen/Baltringen 4:2 (3:0). Die erste Halbzeit ging klar an die Heimelf, die mit 3:0 in die Pause gehen konnte. Im zweiten Durchgang wurden die Gäste stärker und kamen nicht unverdient zum Anschlusstreffer. Auch danach war die SGM besser, aber ein Kontertor der Platzherren brachte die Entscheidung für Türkspor Biberach. Tore: 1:0 Selman Ayan (2.), 2:0, 4:2 Ilyas Aksit (15., 76.), 3:0 Halil Ayan (22.), 3:1 Joshua Eiberle (52./FE), 3:2 Lukas Egger (59.). Res.: 6:1.

SGM Laupertshausen/Maselheim ‐ FC Mittelbiberach 0:1 (0:1). In einem schwachen Kreisliga-A-Spiel, in dem beide Mannschaften viel mit langen Bällen operierten, konnte der Gast aus Mittelbiberach mit 1:0 als Sieger vom Platz gehen. Das Tor des Tages erzielte Niklas Dorn in der 51. Minute durch einen Foulelfmeter. Res.: 2:0.

SV Sulmetingen II ‐ SGM Alberweiler/Aßmannshardt 0:5 (0:2). Die Gäste waren über die gesamte Spielzeit die überlegene Mannschaft und siegten am Ende auch in dieser Höhe verdient. Tore: 0:1 Patrick Gaupp (5.), 0:2 Robin Mohr (45./FE), 0:3, 0:4 Robin Mohr (70., 77.), 0:5 Christian Rief (85.).

SF Bronnen ‐ SV Mietingen II 1:1 (1:0). Die ersten 45 Minuten waren noch ausgeglichen. Aber danach hatten die Gäste ein klares Plus an Tormöglichkeiten. SFB-Torhüter David Maiser rettete für seine Mannschaft den einen Punkt. Tore: 1:0 Noah Kösling (15.), 1:1 Björn Demuth (63.).

SG Mettenberg ‐ FV Rot 1:4 (1:1). Die SG Mettenberg spielte gut mit und konnte das Spiel bis zur 90. Minute offenhalten. Der Unterschied war wieder einmal: Die Gäste nutzten ihre Tormöglichkeiten, die Heimelf ließ wieder viel zu viele Chancen liegen. Tore: 0:1 Biniam Afterari (21.), 1:1 Eigentor (41.), 1:2 Alexander Thanner (54.), 1:3 Markus Tischer (90.), 1:4 Alfusainey Bah (90.+1). Res.: 0:6.

SGM Stafflangen/Rissegg ‐ SGM Warthausen/Birkenhard II 0:2 (0:1). Die Heimelf begann gut, aber nach dem 1:0 für die Gäste durch Matthias Geister in der 35. Minute verlor Stafflangen/Rissegg komplett den Faden. Die spielerisch besseren Gäste machten in der 70. Minute durch Simon Philipp das zweite Tore und gingen am Ende als verdienter Sieger vom Platz.

SC Schönebürg ‐ SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 1:1 (1:0). In Schönebürg gab es wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. In der 39. Minute konnte der etwas bessere SCS durch Andreas Häußler mit 1:0 in Führung gehen. Einen Abwehrfehler in der 74. Minute nutzte Gästespieler Jannik Liebhart zum 1:1-Ausgleich. Res.: 2:7.