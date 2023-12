Türkspor Biberach überwintert als Tabellenführer

Um einiges komfortabler ist der Vorsprung des Kreisliga-A-II-Tabellenführers Türkspor Biberach gegenüber dem Erstplatzierten, der SGM Ummendorf/Fischbach, in der Fußball-Kreisliga A I Riß. Sieben Punkte trennen Türkspor Biberach von der zweitplatzierten SGM Attenweiler/Oggelsbeuren.

Aber der Tabellenführer braucht im März einen guten Start, um nicht in die Bredouille zu kommen, wie es Mannschaften vor ihm schon gegangen ist. Am Tabellenende ist es für drei Mannschaften ganz eng, die SF Bronnen, die SG Mettenberg und der SV Sulmetingen II sind in akuter Abstiegsgefahr.

Erst neun Gegentore

Tabellenführer Türkspor Biberach ist noch ungeschlagen, lediglich bei drei Unentschieden wurden Punkte liegengelassen. Erst neun Gegentore musste Türkspor wegstecken, bei 49 Treffern konnte der Tabellenführer jubeln. Seit dem vierten Spieltag führt Türkspor Biberach die Tabelle in der Kreisliga A II an. Allerdings wurden gegen Ende des Jahres bei Türkspor die deutlichen Siege weniger. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und am letzten Spieltag vor der Winterpause der SC Schönebürg kamen jeweils zu einem 1:1. Gewonnen ist noch nichts, aber es sieht auch nicht schlecht aus. Bei einem guten Start in die restliche Rückrunde könnte der Meistertitel frühzeitig unter Dach und Fach gebracht werden.

Die auf Platz zwei stehende SGM Attenweiler/Oggelsbeuren hat in der Saison 2023/24 einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht. Musste man in den vorangegangenen Spielzeiten darauf achten, dass man nicht zu weit nach hinten rutscht, so spielt man in der laufenden Spielzeit ganz vorn mit und das bereits seit dem vierten Spieltag. Wenn es zum Platz an der Sonne auch nicht reichen sollte, so darf man dennoch in Attenweiler und Oggelsbeuren über den bisherigen Saisonverlauf glücklich sein.

Aufsteiger entwickelt sich zur Spitzenmannschaft

Was für die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gilt, das trifft auch auf den auf Platz drei stehenden FV Rot zu. Der Aufsteiger der vergangenen Saison hat sich in der laufenden Spielzeit zu einer Spitzenmannschaft in der Kreisliga A II entwickelt. Nach einem noch verhaltenen Start lieferte der FV Rot Sonntag für Sonntag gute Ergebnisse ab. Für die Roter - wie für alle Teams bis auf Platz fünf - ist es schade, dass es nach dieser Saison keine Relegationsspiele gibt. Trotzdem besteht in Rot kein Anlass zur Unzufriedenheit.

Ebenfalls mit einem positiven Gefühl konnte die SGM Laupertshausen/Maselheim (4.) in die Winterpause gehen. Es hätte aber noch besser kommen können, wenn das letzte Spiel gegen die SGM Stafflangen/Rissegg nicht mit 2:3 verloren gegangen wäre. Wenn das Nachholspiel gegen die SGM Albweiler/Aßmannshardt noch mit einem Sieg endet, wird man sich bei Laupertshausen/Maselheim richtig ärgern, dann hätte der Abstand auf Türkspor Biberach nur noch drei Punkte betragen. Die Chance ist vorbei, aber vielleicht bringt ja das Frühjahr noch einige Überraschungen.

Die neu gegründete SGM Äpfingen/Baltringen (5.) startete sehr gut und war die ersten drei Spieltage auf Platz eins zu finden. Dann ging es allerdings bis zum achten Tabellenplatz steil bergab. Es dauerte lange, bis sich die SGM wieder nach oben kämpfen konnte. Allerdings hat die SGM Äpfingen/Baltringen noch ein Nachholspiel gegen den SV Sulmetingen II. Sollte dies gewonnen werden, dann ist man wieder ganz vorn mit dabei. Auch die SGM Äpfingen/Baltringen wäre ein sicherer Anwärter auf den Relegationsplatz. Die SGM kann wie die Mannschaften vor ihr nur auf Ausrutscher von Tabellenführer Türkspor Biberach hoffen.

Kleiner Knick in der Tabelle

Nach dem fünften Platz kommt ein kleiner Knick in der Tabelle und das Team, das auf Rang sechs steht, ist die SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Die Ziele von Alberweiler/Aßmannshardt sind etwas niedriger gesteckt und man ist mit dem derzeitigen Tabellenplatz nicht unzufrieden, obwohl der Saisonstart noch Besseres hätte vermuten lassen können. Nach wie vor erweist sich die SGM Alberweiler/Aßmannshardt als hartnäckiger Gegner, der erst besiegt sein will. Man darf der SGM zum Saisonende einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte zutrauen.

Bei weitem kann der FC Mittelbiberach (7.) nicht an die abgelaufene Spielzeit anknüpfen, wo man zeitweise sogar um den Meistertitel mitgespielt hat. Im Oktober gab es nur ein Zwischenhoch für den FCM. Gegen die vorderen Mannschaften konnte sich Mittelbiberach eigentlich nie durchsetzen. Deshalb überwintert der FCM auf Tabellenplatz sieben. Die Aussichten für die anstehende Rückrunde werden sich an der Vorrunde orientieren.

Platz fünf durchaus noch möglich

Gleiches gilt für den SC Schönebürg, der aktuell auf dem achten Tabellenplatz zu finden ist. Dem SCS war schon vor der Saison klar, dass es in der laufenden Spielzeit nicht mehr zur Vizemeisterschaft reichen wird. Unter den ersten fünf will der Sportclub landen. Dies ist durchaus noch möglich, aber die Rückrunde muss andere Ergebnisse bringen als die Partien von August bis November. Der SC Schönebürg war selten in der Saison 2023/24 nie auf Platz fünf zu finden.

Beim SV Mietingen II (9.) dürfte man nicht unzufrieden sein. Ein einstelliger Tabellenplatz kann sich sehen lassen. Nach dem fünften Spieltag sah es einige Sonntage danach aus, als ob Mietingen II wieder nach hinten abrutscht. Das Gegenteil war aber der Fall, der SVM II arbeitete sich wieder nach oben und kann mit seinen 18 Punkten beruhigt Weihnachten feiern.

Höhenflug im Oktober

Die SGM Warthausen/Birkenhard II (10.) setzte im vergangenen Oktober zu einem richtigen Höhenflug an. Die Relegation nach unten nach der Vorsaison schien weit weg und vergessen. Allerdings hielt die SGM II das für sie hohe Niveau nicht bis zur Winterpause durch, aber man konnte von dem Polster noch zehren. Allerdings muss im kommenden März wieder mehr Gas als bei den letzten Spieltagen gegeben werden.

Die neu gegründete SGM Stafflangen/Rissegg (11.) kam am letzten Spieltag vor der Winterpause noch zu einem Erfolgserlebnis mit dem nicht zu rechnen war. Stafflangen/Rissegg gewann beim favorisierten Gastgeber SGM Laupertshausen/Maselheim mit 3:2. Mit diesem Erfolg konnte sich die SGM von den drei Mannschaften, die tief im Tabellenkeller stehen, um drei Punkte distanzieren. Stafflangen/Rissegg spielt oftmals gut mit, die Punkte hat aber viel zu oft der Gegner. Wenn dies zumindest eingedämmt werden kann, muss man sich keine Sorgen machen.

Absoluter Abstiegskampf ab Platz zwölf

Mit den SF Bronnen (12.) beginnt der absolute Abstiegskampf. Die Sportfreunde haben in der Vergangenheit schon deutlich bessere Spielzeiten erlebt. In der laufenden Saison standen die SF Bronnen von Beginn an mächtig unter Druck. Als Erfolgserlebnis konnte am vorletzten Spieltag des Jahres noch der 4:1-Sieg beim Abstiegs-Mitkonkurrenten SV Sulmetingen II gefeiert werden. Es muss befürchtet werden, dass das Abstiegsgespenst in Bronnen noch lange sein Unwesen treiben wird.

Die SG Mettenberg steht auf dem 13. Tabellenplatz und hat eine schwache Vorrunde hinter sich. Wenn man aber von der SGM spricht, so sollte man sich im gleichen Atemzug auch über den Aufsteiger SV Sulmetingen II äußern. Der SV Sulmetingen II hat fünf Punkte und ist somit noch um einen Zähler schlechter als die SGM. Die beiden Mannschaften tauschten mehrmals die rote Laterne untereinander.

Beide Teams haben einmal gewonnen. Die SG Mettenberg siegte am 15. Oktober 2023 gegen die SF Bronnen mit 3:2. Der SV Sulmetingen II war eine Woche später gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II mit 1:0 erfolgreich. Das direkte Duell der beiden Kontrahenten endete mit einem 1:1-Unentschieden. Es kommt auf die verlegte Begegnung der Beiden im kommenden Frühjahr an, wer noch das Fünkchen Hoffnung weiterhin am glimmen halten kann. Ein Remis nutzt dabei keiner Mannschaft etwas.

Die Torjäger der Kreisliga A II Riß