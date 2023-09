Türkspor Biberach übernimmt die Tabellenspitze

Türkspor Biberach hat durch den Sieg beim FV Rot die Tabellenführung in der Fußball–Kreisliga A II übernommen. Der bisherige Primus SGM Äpfingen/Baltringen ließ zuhause gegen den SC Schönebürg drei Punkte liegen. Tabellenzweiter ist punktgleich die SGM Alberweiler/Aßmannshardt, die 2:1 gegen die SGM Stafflangen/Rissegg gewann. Am Tabellenende nichts Neues: Der SV Sulmetingen II und die SG Mettenberg gehen als Verlierer vom Platz.

SGM Warthausen/Birkenhard II — SV Mietingen II 2:1 (2:0). In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber das bessere Team und verdienten sich die 2:0–Pausenführung redlich. Im zweiten Durchgang war die Partie ausgeglichen und den Gästen gelang der Anschlusstreffer. Trotzdem hatte die SGM keine Mühe, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Tore: 1:0 Simon Philipp (12.), 0:2 Matthias Geister (16.), 2:1 Markus Denzel (62.).

SV Sulmetingen II — SGM Laupertshausen/Maselheim 0:3 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit kamen die Gastgeber besser aus der Kabine und hatten auch Tormöglichkeiten. In der 76. Minute erspielten sich die Platzherren die große Möglichkeit zum Torerfolg, mussten aber im Gegenzug die Gästeführung hinnehmen. Sulmetingen II öffnete daraufhin seine Abwehr und musste zwei weitere Treffer hinnehmen. Tore: 0:1 Florian Neziri (88.), 0:2 Tim Steinhauser (90.), 0:3 Patrick Roth (90.+3). Bes. Vork.: Gelb–Rote Karte für den SVS II (84.).

FV Rot — Türkspor Biberach 1:3 (0:0). In Rot sahen die Zuschauer ein spannendes und gutes Kreisliga–A-Spiel. In der ersten Halbzeit konnte der FV Rot die technische Überlegenheit der Gäste mit Kampfgeist kompensieren. Im zweiten Spielabschnitt waren dann aber die Gäste überlegen. Tore: 0:1 Furkan Cebeci (56.), 1:1 Alexander Thanner (59./FE), 1:2 Halil Ayan (72./FE), 1:3 Ilyas Aksit (90.+8). Res.: 0:5.

SGM Äpfingen/Baltringen — SC Schönebürg 0:1 (0:0). Die Gäste präsentierten sich als clevere Mannschaft und konnten die Begegnung immer ausgeglichen gestalten. Ein Foulelfmeter in der 66. Minute, getreten von SCS–Spieler Ronald Ried, bedeutete das Tor des Tages. Der Sieg des SC Schönebürg war am Ende schmeichelhaft. Ein Remis wäre das gerechtere Ergebnis gewesen. Res.: 2:4

SGM Alberweiler/Aßmannshardt — SGM Stafflangen/Rissegg 2:1 (2:1). Die Heimelf hatte einen Start nach Maß, ließ es aber danach ruhiger angehen und die Partie verflachte zusehends. Nach dem Anschlusstreffer (34.) waren die Gäste überlegen, konnten sich aber keine Tormöglichkeiten erspielen. Tore: 1:0 Sascha Härle (7./FE), 2:0 Stefan Graf (12.), 2:1 Manuel Schirmer (34.). Res.: 3:0.

FC Mittelbiberach — SG Mettenberg 6:2 (3:1). Im ersten Durchgang war der FCM klar überlegen und ging völlig verdient mit 3:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste in der 55. Minute zum Anschlusstreffer. Aber ein Doppelschlag in der 74. und 75. Minute brachte die endgültige Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Tore: 1:0, 2:1 Daniel Blumenstein (3., 15.), 1:1 Serdar Yavas (10.), 3:1 Jonathan Samuel Schilli (40.), 3:2 Leon Petkovic (55.), 4:2, 6:2 Lukas Ries (74., 90.+3), 5:2 Fabian Zell (75.). Res.: 4:3.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren — SF Bronnen 3:1 (1:0). Nur in der ersten Halbzeit war die Partie noch ausgeglichen. Im zweiten Durchgang war dann die SGM klar besser und hätte bei einer besseren Chancenauswertung höher gewinnen können. Tore: 1:0, 2:0 Elias Weller (43., 60.), 3:0 Jakob Schmid (65.), 3:1 Oliver Maunz (88.). Res.: 2:0.