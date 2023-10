Türkspor Biberach siegt mühelos in Mietingen

In der Fußball-Kreisliga A II Riß hat der FV Rot das Rottalderby gegen die SF Bronnen verdient gewonnen. Tabellenführer Türkspor Biberach gewann standesgemäß beim SV Mietingen II. Die SG Mettenberg verlor auch im Derby gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II. Stafflangen/Rissegg ist bei Attenweiler/Oggelsbeuren chancenlos. Der FC Mittelbiberach siegt überraschend deutlich gegen den SC Schönebürg.

SGM Warthausen/Birkenhard II ‐ SG Mettenberg 3:1 (0:0). Die Heimelf war die bessere Mannschaft, aber es dauerte lange, bis die Chancen zu Toren wurden. Dann ging es allerdings Schlag auf Schlag und der Heimsieg war unter Dach und Fach. Tore: 1:0, 2:0 Robin Langlouis (72., 76.), 3:0 Simon Philipp (78.), 3:1 Serdar Yavas (82.).

SV Mietingen II ‐ Türkspor Biberach 0:5 (0:4). Die Heimelf ließ den spielstarken Gästen in der ersten Halbzeit viel zu viel Raum, um ihr Spiel zu gestalten. Zur Pause war die Partie bereits gelaufen. Bei einer konsequenteren Chancenauswertung hätte Türkspor Biberach noch höher gewinnen können. Tore: 0:1 Furkan Cebeci (13.), 0:2 Ismail Halici (20.), 0:3 Malik Cebeci (36.), 0:4, 0:5 Jlyas Aksit (42., 76.).

FV Rot ‐ SF Bronnen 1:0 (1:0). Ein intensives, aber nicht unfaires Derby sahen die Zuschauer in Rot. Ein Freistoßtor in der 39. Minute von FVR-Spieler Alfusainey Bah bedeutete schon das Tor des Tages. Das Rottalderby blieb bis zum Schlusspfiff spannend. Die Heimelf ging als verdienter Sieger vom Platz, sie war über das gesamte Spiel gesehen um das eine Tor besser. Res.: 3:0.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ‐ SGM Stafflangen/Rissegg 4:0 (1:0). Zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg kam die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren im Derby gegen die SGM Stafflangen/Rissegg. Von Beginn an waren die Gastgeber überlegen, versäumten es aber, im ersten Durchgang ihre Chancen in Tore umzumünzen. Dies gelang in der zweiten Halbzeit besser, sodass am Ende noch ein deutlicher Heimerfolg heraussprang. Tore: 1:0 Fabian Maurer (1.), 2:0 Elias Weller (66.), 3:0 Lukas Weller (72.), 4:0 Jochen Hauler (90.). Res.: 2:0.

FC Mittelbiberach ‐ SC Schönebürg 4:1 (2:0). Die Gastgeber spielten eine gute erste Halbzeit und konnten völlig verdient mit 2:0 in die Pause gehen. Nach dem Seitenwechsel versuchte der Gast aus Schönebürg, zum Anschlusstreffer zu kommen. Der FCM überstand diese Zeit schadlos und kam in der 75. Minute zum entscheidenden 3:0. Der Anschlusstreffer der Gäste kam viel zu spät und die Gastgeber stellten rasch den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Tore: 1:0 Daniel Blumenstein (16.), 2:0 Maximilian Zeller (24.), 3:0 Lukas Ries (75.), 3:1 Kevin Schafitel (80.), 4:1 Jakob Welser (85.). Res.: 1:1.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt ‐ SGM Laupertshausen/Maselheim. Die Partie wurde wegen eines Todesfalls beim SV Alberweiler abgesetzt.