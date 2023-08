Türkspor Biberach schaltet den Titelverteidiger aus

A–Liga–Aufsteiger Türkspor Biberach hat in der ersten Runde des Lotto–Bezirkspokals Titelverteidiger Sportfreunde Schwendi ausgeschaltet und damit für die größte Überrachung gesorgt. Ansonsten wurden alle Bezirksligisten ihrer Favoritenrolle gerecht. Nicht mehr dabei ist ansonsten nur der TSV Kirchberg, der das Liga–Duell gegen Steinhausen verlor.

Türkspor Biberach — Sportfreunde Schwendi 2:1 (2:0). Ilyas Aksit hat die Pokalreise des Titelverteidigers mit einem Doppelpack bereits in der ersten Runde beendet. Mit seinem disziplinierten Defensivverhalten legte der ambitionierte A–Liga–Aufsteiger den Grundstein für den verdienten Erfolg gegen den Bezirksligisten. Nach einem Konter erzielte Aksit bereits in der dritten Minute die Führung. 18 Minuten später war er nach einem hohen Ball zur Stelle und ließ auch noch Torhüter Fabian Ammann aussteigen — 2:0. Kurz vor der Pause parierte Ammann noch einen von Onur Kazanci getretenen Strafstoß und bewahrte sein Team so vor einem noch höheren Rückstand. Nach der Pause wurden die Gäste stärker, fanden aber weiter kein Mittel gegen die Türkspor–Defensive. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Adrian Matits per Freistoßhammer aus 30 Metern der Anschlusstreffer.

FC Mittelbiberach — SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 3:2 (1:0). Der überlegene Gastgeber verpasste eine frühzeitige Vorentscheidung und sorgte durch eigene Fehler wie eine missglückte Abseitsfalle für die Anschlusstreffer der Gäste. Die FC–Führung durch Jannik Ries (25.) baute Niklas Kies (55.) aus. Elias Weller (74.) brachte die Gäste dann heran, ehe Johannes Kehrle (80.) für den alten Zwei–Tore–Abstand sorgte. Den Schlusspunkt setzte dann Lukas Weller mit dem zweiten SGM–Treffer (90.+1).

BSC Berkheim — SGM Muttensweiler–Hochdorf 0:3 (0:2). In einer insgesamt eher schwächeren Partie behielt der favorisierte Bezirksligist die Oberhand. Im noch ansehnlichen ersten Durchgang waren die Gäste einen Tick besser und nutzten ihre Chancen durch Robin Widmann (10.) und Fabian Scheffold (31.) zur 2:0–Pausenführung. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie dann. Berkheim ließ bei zwei Chancen die Gelegenheit ungenutzt, Spannung in die Partie zu bringen. In der Schlussminute setzte dann Leo Gnandt den Schlusspunkt mit dem 0:3.

SV Burgrieden II — LJG Unterschwarzach 1:3 (0:2). Die LJG–Offensivspieler Raphael Ritscher (20.) und Robin Menig (32.) machten in einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit den Unterschied und brachten den A–Ligisten in Front. Die junge Heimmannschaft gab sich aber nicht geschlagen und drängte auf den Anschluss. Es traf aber erneut Ritscher (60.), ehe der Gastgeber durch Rafael Göttle (61.) zumindest der Ehrentreffer gelang.

SV Mietingen II — SC Schönebürg 0:6 (0:3). Eine desolate Leistung aufseiten der Heimmannschaft und eine starke Vorstellung der Gäste führten zu einem am Ende mehr als deutlichen Auswärtssieg, der auch in der Höhe verdient war. Die enttäuschende SVM–Zweite verbuchte im Duell zweier Kreisliga–A-Vertreter erst in der 75. Minute ihren ersten Torschuss. Tore: 0:1 Philipp Staible (5.), 0:2, 0:3, 0:6 Ronald Ried (30., 42., 78.), 0:4 Tobias Häußler (65.), 0:5 Manuel Häussler (69.).

SG Mettenberg — SV Dettingen 0:8 (0:3). Der am Ende deutliche Auswärtssieg des Bezirksligisten deutete sich in den Anfangsminuten nicht unbedingt an. A–Ligist Mettenberg hielt zunächst gut mit und hatte auch zwei Torchancen. Erst mit dem 0:3 kurz vor der Pause brach der Widerstand und im zweiten Durchgang beherrschte Dettingen klar das Geschehen. Tore: 0:1, 0:3 Timo Schwob (19., 44.), 0:2, 0:7 Tobias Walker (24., 80.), 0:4 Lukas Weiß (69.), 0:5 Maximilian Mosbacher (74.), 0:6 Dominik Kalbrecht (76.), 0:8 Eigentor (83.).

SGM Laupertshausen/Maselheim — SV Erolzheim 1:2 (1:1). Ein Spiel auf Augenhöhe gab es in Maselheim. Die Partie erlebte einen flotten Beginn. Die Gäste gingen bereits in der siebten Minute durch Markus Kolbeck in Führung, aber zwei Minuten später gelang der SGM durch Moritz Härle der 1:1–Ausgleich. Das Spiel war bis zum Pausenpfiff ausgeglichen. In der 46. Minute gelang SVE–Spieler Kevin Bauer die erneute Führung für die Illertaler. Die SGM drängte bis zum Schlusspfiff auf den Ausgleich, aber es blieb beim knappen 2:1–Sieg des SV Erolzheim.

SGM Baltringen/Äpfingen — SV Burgrieden 0:1 (0:1). Nur wenige Höhepunkte sahen die Zuschauer zunächst in Baltringen. Burgrieden nahm zwar von Beginn an das Heft in die Hand und war meist in der Hälfte der SGM anzutreffen. Echte Tormöglichkeiten konnten die Gäste aber nicht herausspielen. Immer wieder war ein Fuß der Gastgeber dazwischen, der das letzte Abspiel unterbinden konnte. Nach 25 Minuten musste die Partie wegen eines Gewitters für fünf Minuten unterbrochen werden. Danach hatte der SV Burgrieden seine beste Phase, ein Freistoß von Mathias Brinsa ging knapp am Tor vorbei. In der 30. Minute brachte die Baltringer Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Gästespieler Jonas Enderle konnte das Tor des Tages erzielen. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild. Burgrieden war zwar deutlich feldüberlegen, aber die SGM verteidigte leidenschaftlich und erfolgreich. Wiederum ein Freistoß von Mathias Brinsa hätte den zweiten Treffer markieren können, doch der Ball ging knapp am SGM–Tor vorbei. Fazit: Baltringen/Äpfingen verteidigte gut, Burgrieden war im Angriff zu einfallslos.

SV Winterstettenstadt — SV Baustetten 3:4 (1:2). Der Klassenunterschied zwischen dem gastgebenden A–Kreisligisten SV Winterstettenstadt und dem Bezirksligisten aus Baustetten war von der ersten bis zur letzten Minute zu sehen, wenn auch das Endergebnis eine andere Sprache spricht. Baustetten war die spielerisch klar reifere Mannschaft, versäumte es aber durch das Auslassen von Tormöglichkeiten, sich deutlich vom SVW abzuheben. Dies nutzte der Gastgeber aus und konnte die Partie durch eigene Tore bis zum Schlusspfiff offen halten. Tore: 1:0, 2:3 Lukas Baur (9., 77.), 1:1, 1:2 Manoel Leven (36., 45.), 1:3 Cedric Welz (72.), 2:4 Maximilian Netzer (81.), 3:4 Florian Müller (89.).

SV Kirchdorf — SGM Ummendorf/Fischbach 2:4 (0:2). Die Gäste konnten bereits in der dritten Minute durch Tobi Schmid in Führung gehen. In der 17. Minute musste SGM–Spieler Dominik Müller nach einer Gelb–Roten Karte (Notbremse) das Feld verlassen. Der SVK schöpfte danach Hoffnung und hatte auch einige Tormöglichkeiten. Aber in der 44. Minute erhöhte Matthias Hatzing auf 2:0 für die Gäste. In der 58. Minute war wieder Gästespieler Matthias Hatzing zur Stelle und markierte den dritten Treffer für die SGM. SVK–Spieler Lukas Göppel konnte in der 64. Minute auf 1:3 verkürzen, aber ein Foulelfmeter getreten von Mathias Hatzing stellte den alten Abstand wieder her. Das 2:4 von Tobias Göppel für die Heimelf änderte am verdienten Gästeerfolg nichts mehr.

SGM Mittelbuch II/Ringschnait II — SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 1:7 (0:0). Die Gastgeber waren mit der Aufgabe völlig überfordert. Zur Halbzeit stand es zwar noch 0:0, aber die Gäste hätten durchaus mit drei Toren vorne liegen können. Im zweiten Spielabschnitt platzte dann in der 50. Minute der Knoten. Gästespieler Stefan Freisinger erzielte die Gästeführung. Gabriel Urbanek (67.) und Jason Natterer (70.) stellten eine 3:0–Führung her, ehe in der 82. Minute Cedric Schmidt der 1:3–Ehrentreffer gelang. Konrad Licht stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her. Ein Eigentor (83.), Dominik Heuse (86.) und noch mal Konrad Licht in der 88. Minute stellten den 1:7–Endstand her.

SGM Warthausen/Birkenhard II — SV Ellwangen 1:5 (0:2). Die Gäste hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und nutzten ihre Chancen gut. Durch zwei schnelle Tore nach der Pause war die Partie früh entschieden. Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Andreas Paulus (16.,35.,46.,48.), 0:5 Levi Mahle (64.), 1:5 Rafael Köhler (77.).

SV Steinhausen — TSV Kirchberg 3:2 (2:1). Die Gäste kamen nach einem 0:2–Rückstand mit viel Moral zurück ins Spiel und waren ein jederzeit ebenbürtiger Gegner. Tore: 1:0 Marcus Rothenbacher (10./FE), 2:0 Tobias Rothenbacher (21.), 2:1 Stefan Luppold (34./HE), 2:2 Sven Häckelsmiller (61.), 3:2 Tobias Keuchel (80.). Bes. Vork.: Gelb–Rot Philipp Borner (SVS., 81.).

VfB Gutenzell — SV Schemmerhofen 2:5 (0:3). Die Heimelf hatte anfangs große Probleme in der Abwehr, die der Bezirksligist gnadenlos ausnutzte. Nach dem 0:5 ließen es die Gäste ruhiger angehen und ermöglichtem dem VfB noch zwei Treffer. Tore: 0:1, 0:4 Justin Ehe (16., 53.), 0:2 Marc Habrik (30.), 0:3, 0:5 Dario Ehe (38., 59.), 1:5 Elias Huchler (75.), 2:5 Tobias Pfänder (88.).

SV Dettingen II — SGM Warthausen/Birkenhard 1:12 (0:4). Der hoch überlegene Bezirksligist verzeichnete außer zwölf Toren noch einige Aluminiumtreffer. Tore: 0:1, 0:3, 0:4, 0:7, 1:8, 1:11 Niklas Ruf (6., 12., 30., 52., 62., 78.), 0:2 Florian Haller (10.), 0:5 Jonas Winkler (50.), 0:6 Eigentor (51.), 1:7 Felix Buck (58.), 1:9, 1:12 Artur Müller (67., 90.), 1:10 Selin Leicht (74.).

SV Baustetten II — SGM Stafflangen/Rissegg 1:2 (1:0). Die Heimelf ging früh in Führung und hatte Chancen diese auszubauen. Die Gäste hatten eine konsequente Chancenverwertung und siegten letztlich auch verdient. Tore: 1:0 Philipp Schaible (3.), 1:1 Kevin Korel (58.), 1:2 Manuel Ringeis (61.).

SGM Reinstetten II/Hürbel — FC Bellamont 3:2 (1:1). Die SGM hatte mehr Spielanteile und mehr Chancen, die Gäste waren bei ihren Kontern aber stets brandgefährlich. Tore: 0:1, 1:2 Lorenz Bader (11., 48.), 1:1, 2:2 Jannik Rauß (41., 65.), 3:2 Fabian Bogenrieder (90.+1.).

Lotto–Bezirkspokal Riß, 2. Runde

Bereits in wenigen Tagen geht es im Lotto–Bezirkspokal mit der zweiten Runde weiter. Die Runde der letzten 32 Mannschaften ist für den Zeitraum Freitag bis Mittwoch, 18. bis 23. August, angesetzt. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Die Paarungen im Überblick:

SGM Muttensweiler/Hochdorf II — SV Burgrieden, TSG Achstetten II — SGM Äpfingen/Baltringen, TSV Kirchberg II — SGM Muttensweiler/Hochdorf, FC Mittelbiberach– SGM Rot/Haslach, SGM Reinstetten II/Hürbel — FV Olympia Laupheim II, FV Rot — SV Schemmerhofen, SC Schönebürg — FC Wacker Biberach, SGM Stafflangen/Rissegg — SV Steinhausen, TSG Achstetten — SV Erolzheim, Türkspor Biberach — SV Ellwangen, SGM Alberweiler/Aßmannshardt — SGM Warthausen/Birkenhard, LJG Unterschwarzach — SV Dettingen, SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II — SV Baustetten, SGM Schemmerhofen II/Ingerkingen — SGM Ringschnait/Mittelbuch, SGM Tannheim/Aitrach — SV Reinstetten, FC Inter Laupheim — SGM Ummendorf/Fischbach.