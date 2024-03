Wie in der Fußball-Kreisliga A I Riß scheint die Meisterschaft auch in der Kreisliga A II eine beschlossene Sache zu sein. 13 Vereine sehen in der Schlussabrechnung Türkspor Biberach ganz vorn. Dies ist das Ergebnis der SZ-Umfrage in der Winterpause gewesen, bei der Mehrfachnennungen möglich waren.

Nur die SF Bronnen favorisieren die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Türkspor geht mit sechs Punkten Vorsprung in die restliche Rückrunde. Fünf ernsthafte Bewerber gibt es derweil für den Vizemeistertitel, der aber wie in allen anderen Ligen auf Bezirksebene nicht die Teilnahme an der Relegation bedeuten würde, da in der Spielzeit 2023/24 keine ausgetragen wird.

Türkspor-Trainer Sulz warnt

Sechs Punkte sind ein beruhigender Vorsprung, aber auch schnell verspielt, dafür gibt es in der A II genügend Beispiele. Auch der Meister der Vorsaison, der SV Burgrieden, tat sich sehr schwer nach der Winterpause in Tritt zu kommen. Hans Sulz, Trainer von Türkspor Biberach, hat so seine Bedenken.

„Unsere Vorbereitung war alles andere als optimal. Schichtarbeit und eine Grippewelle bremsten uns immer wieder aus, dies spiegelte sich auch in den Ergebnissen der Vorbereitungsspiele wider“, sagt er. „Ich will nicht tiefstapeln, aber für mich ist die Meisterschaft noch keinesfalls entschieden.“

So sieht die Situation am Tabellenende aus

Am Tabellenende kämpfen vor allem der SV Sulmetingen II (5 Punkte) als Schlusslicht, die SG Mettenberg (6 Punkte) als Vorletzter und die SF Bronnen mit acht Punkten um den Klassenerhalt. Das letzte Wort ist allerdings da noch nicht gesprochen.

Besonders bei der SG Mettenberg und bei der auf Platz elf stehenden SGM Stafflangen/Rissegg. Neun Spieler, deren Heimatverein der SV Rissegg ist, sind in der Winterpause von der SGM Stafflangen/Rissegg zur SG Mettenberg gewechselt (SZ berichtete). Dieser Umstand könnte sich in der Schlussabrechnung deutlich bemerkbar machen.

Drei Neue bei Alberweiler/Aßmannshardt

Aber auch die SF Bronnen haben in der Winterpause noch an den Stellschrauben gedreht. Zwei Akteure wurden reaktiviert und ein neuer Spieler konnte gewonnen werden. Außerdem gab es auf der Trainerbank eine Veränderung (SZ berichtete).

Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt konnte zwar drei Zugänge vermelden, hat aber auch mit Robin Mohr, der zum FV Biberach wechselte, ein Schwergewicht verloren. Hat sich dies beim Nachholspiel bei der SGM Laupertshausen/Maselheim schon gezeigt? Ansonsten war es an der Wechselbörse übersichtlich, sechs Mannschaften meldeten keine Zu- oder Abgänge.

Erster Spieltag 2024 am Sonntag

Der erste Spieltag nach der Winterpause steht am Sonntag, 17. März, an. Tabellenführer Türkspor Biberach reist zum Derby zur SGM Warthausen/Birkenhard II. Ein Gegner, der auf den ersten Blick schlagbar erscheint, der aber auch nichts zu verlieren hat. Da sieht es beim Tabellenführer schon anders aus. Es ist ein ganz schwieriges Spiel, an dem die nächsten Wochen festgemacht werden könnten. Spielort ist Birkenhard.

Die SGM Laupertshausen/Maselheim tritt beim SC Schönebürg an. Die SGM hat die Saison noch keineswegs abgeschrieben, dies zeigte sich im Nachholspiel gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt, das mit 4:0 gewonnen wurde. Die Gäste wollen in dieser Partie drei Punkte entführen.

Spannung verspricht Spiel in Mettenberg

Ein spannendes Spiel steht bei der SG Mettenberg an, denn die SGM Äpfingen/Baltringen kommt zu Besuch. Für Äpfingen/Baltringen gilt dasselbe wie für Laupertshausen/Maselheim. Das Nachholspiel gegen den SV Sulmetingen II mit 4:0 gewonnen, 30 Punkte auf dem Konto und hoffen auf einen Ausrutscher von Türkspor. Dafür muss aber in Mettenberg gewonnen werden und dahinter steht ein großes Fragezeichen. Wie tritt die SG Mettenberg nach den vielen Zugängen am Sonntag auf?

Im Gegenzug hat die SGM Stafflangen/Rissegg viele Spieler verloren und empfängt Schlusslicht SV Sulmetingen II. Die Gäste stehen ganz am Tabellenende, werden sich aber für dieses Spiel etwas ausrechnen. Spielort ist Rissegg.

Viele Fragezeichen

Viele Fragezeichen gibt es auch bei der Begegnung SF Bronnen gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Bronnen braucht einen Aufbruch, wobei der Gast Alberweiler/Aßmannshardt in Laupertshausen böse unter die Räder kam.

Zu einem Verfolgerduell der zweiten Reihe kommt es in Rot, wo die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gastiert. Nur der Sieger kann die Spitzengruppe weiterhin unter Druck setzen. Ein Mittelfeldduell steht zwischen dem SV Mietingen II und den Gästen vom FC Mittelbiberach an. Welche Mannschaft kommt besser aus der langen Winterpause?

Der Spieltag im Überblick:

SGM Warthausen/Birkenhard II - Türkspor Biberach, SV Mietingen II - FC Mittelbiberach (Anstoß: beide Sonntag, 17. März, 13.15 Uhr), SC Schönebürg - SGM Laupertshausen/Maselheim, SGM Stafflangen/Rissegg - SV Sulmetingen II, SG Mettenberg - SGM Äpfingen/Baltringen, SF Bronnen - SGM Alberweiler/Aßmannshardt, FV Rot - SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (alle Sonnntag, 15 Uhr).