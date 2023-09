Mit Türen und Toren in der bildenden Kunst befasst sich die neue Gruppenausstellung in der Galerie S BC ‐ pro arte am Bismarckring 66. Unter dem Titel „Geöffnet ‐ Verschlossen“ ist sie vom 28. September bis 24. November zu sehen. Knapp 40 Werke von zwölf zeitgenössischen Künstlern werden gezeigt und gewähren teils erstaunliche Ein- und Durchblicke.

Das „Lichtraumobjekt“ von Axel F. Otterbach. (Foto: Gerd Mägerle )

Von der Ulmer-Tor-Straße her fällt Sonnenlicht durch die riesigen Fenster der Galerie und bringt die weißen Marmortafeln zum Leuchten, die der aus Isny stammende Künstler Axel F. Otterbach auf Stahlrahmen montiert hat. In den Marmor sind Torbögen geschnitten. Mit jeder Marmortafeln werden sie kleiner und erzeugen, hintereinander montiert, eine fast unendliche Tiefe. „Lichtraum-Objekt“ nennt der Künstler sein Werk ‐ eines der größten, die in der Biberacher Ausstellung zu sehen sind.

Die Tür nach Narnia?

„Die Tür ist zu allen Zeiten ein archetypisches Motiv in ganz vielen Kulturen gewesen“, sagt Barbara Renftle, Kustodin der Stiftung BC ‐ pro arte, die die Ausstellung in den vergangenen Monaten konzipiert hat. „Türen können uns Schutz bieten, aber auch einsperren. Sie sind ein Symbol für neue Perspektiven und Erkenntnisse. Und manchmal kommt man durch sie auch in einen geweihten Raum.“ In Träumen stünden Türen mitunter für das Ende oder den Beginn eines Lebensabschnitts. „Und schließlich sind Türen auch eine Form von Macht, wenn ich die Schlüsselgewalt habe, sie zu öffnen oder zu verschließen“, sagt Barbara Renftle zu den Gedanken, die sie beim Gestalten der Ausstellung begleiteten.

Geht es hier nach Narnia? Das Werk „Haunt“ von Eckart Hahn ist ein mit schwarzen Federn ausgekleideter Nussbaumschrank aus dem sich dem Betrachter zwei goldfarbene Hände entgegen recken. (Foto: Gerd Mägerle )

Diese nähert sich dem Thema in ganz unterschiedlicher Weise. Neben Gemälden gibt es Zeichnungen, Druckgrafiken, Skulpturen oder Holzreliefe. Ein Hingucker ist definitiv Eckart Hahns Werk „Haunt“. Der Besucher blickt in in einen geöffneten Nußbaum-Kleiderschrank und sieht nur schwarze Vogelfedern, mit denen der Künstler aus Reutlingen die Innenseiten der Türen sowie das gesamte Innere des Schranks ausgekleidet ist. Zwischen den Federn recken sich dem Betrachter zwei goldfarbene Menschenhände entgegen. „Das hat für mich etwas von einem Edgar-Allan-Poe-Schauderkabinett“, meint Barbara Renftle. Der Spediteur, der das Kunstwerk nach Biberach angeliefert hat, fühlte sich wiederum an die „Chroniken von Narnia“ erinnert. In der Fantasyreihe gelangen Kinder durch einen Schrank in eine magische Welt.

Kunststoff-Reliefs und vermeintliche Metallspinde

Beeindruckend sind auch die aus Polystyrol geschaffenen Kunststoff-Reliefs von Gerd Kanz (Untermerzbach/Unterfranken). Er schichtet darin Tore und Arkaden über- und hintereinander. „So bekommt das Ganze einen labyrinthartigen, aber auch morbiden Charakter, sagt Barbara Renftle. Auf den ersten Blick sehr diffus wirken der Holzdruck und das Holzrelief des aus Bayreuth stammenden Künstlers Klaus Hack. Er nennt die Werke „Kathedrale“ und sie ähneln tatsächlich sehr den reich verzierten Portalen großer Kathedralen mit ihren vielen Fenstern, Bögen, Treppen. Betrachtet man sie genauer, sieht man, dass alles nach einer streng aufgebauten Ordnung gegliedert ist.

Die Radierungen mit Tor- und Portalmotiven aus Parks von Stefanie Hofer (München) erscheinen beim erste Hinsehen wie Fotografien. Vertreten sind auch die aus Biberach stammenden oder aufgewachsenen Künstler Hermann Weber mit Werken aus seinem Zyklus „Von den Nachtträumen Gottes“ ‐ inspiriert durch Scheintüren in ägyptischen Grabkammern ‐ sowie Michael Lesehr, der sich in seinen Gemälden ebenfalls mit dem spirituellen Charakter von Türen auseinandersetzt.

Sieht aus wie ein Metallspind, ist aber keiner. Das Werk von Stefan Bircheneder besticht durch seine fotorealistische Darstellung. (Foto: Gerd Mägerle )

Objekte zum Zwei- und Dreimalhinschauen sind die Spinde von Stefan Bircheneder aus Vilshofen. Er baut die Objekte aus bespanntem Holz in Originalgröße oder als Miniatur und bemalt sie in fotorealistischer Art so täuschend echt, dass der Betrachter meint, er stehe tatsächlich vor einem Metallspind mit Rostflecken, Aufklebern und anderen Details, die sich hinter den Türen verbergen. Wer also an einem trüben Herbsttag nach Abwechslung und Inspiration sucht, ist in der Ausstellung „Geöffnet ‐ Verschlossen“ gut aufgehoben.

Geöffnet ist die Galerie dienstags, donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung (Telefon 07351/5703316). Der Eintritt ist frei.