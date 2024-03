TSV Warthausen punktet auswärts

Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI einen Sieg bei der SGM Aulendorf/Bad Buchau gelandet. Der TSV Warthausen punktete auswärts.

SGM Eschach/Brochenzell - TSV Warthausen 1:1 (1:1). Der TSV ging früh in Führung. Einen mit viel Effet getretenen Eckball von Nadine Golletz (3.), unterschätze die SGM-Torhüterin und bugsierte den Ball ins eigene Tor. Danach hatte Warthausen mehr Ballbesitz, ließ seine Chancen aber ungenutzt. Das rächte sich in der 28. Minute: Lisa Marek schloss einen Konter zum 1:1 ab. In der zweiten Halbzeit kämpften beide Teams verbissen. Ein Freistoß von Warthausens Marina Blersch landete an der Latte. Letztlich blieb es beim gerechten Remis. Am Sonntag, 7. April, gastiert der TSV nun bei der SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts (Anstoß: 11 Uhr).

SGM Aulendorf/Bad Buchau - SV Reinstetten 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Kathrin Högerle (2.), 0:2, 0:3 Annika Schoch (45., 90. +1).