TSV Warthausen landet Heimsieg

Der TSV Warthausen hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI am vierten Spieltag einen Heimsieg gefeiert. Der SV Reinstetten ging auswärts leer aus.

TSV Warthausen ‐ SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts 4:1 (1:0). Bianca Winkler (7.) erzielte das frühe 1:0 für den TSV per Strafstoß. Warthausen zeigte sich in der Folge kampfstark und war bis zur Pause die bessere Mannschaft. Kurz nach dem Seitenwechsel markierte Julia Niedermaier (48.) das 2:0. Dies schien ein Weckruf für die SGM zu sein, die durch Alexa Jocham (51.) zum 1:2 kam. Dieses Ergebnis hielt aber nicht lange an, da Bianca Winkler (55., 70.) einen Doppelpack zum 4:1 für den TSV schnürte. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Am nächsten Sonntag empfängt nun die SGM Dietmanns/Hauerz/Bellamont auf dem Sportplatz des SV Hauerz in Bad Wurzach den TSV Warthausen (Anstoß: 11 Uhr).

TSV Tettnang II ‐ SV Reinstetten 4:1 (3:1). Tettnang II ging durch Sandra Trautwein (2., 14.) früh mit 2:0 in Führung. Anja Fackler (40.) traf zum 1:2 für Reinstetten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Lea Maier (44.) ins eigene Tor zum 3:1. Marlene Friedel (82.) setzte den Schlusspunkt zum 4:1 für Tettnang II . Der SV Reinstetten empfängt nun am nächsten Sonntag (Anstoß: 11 Uhr) den SV Immenried.