TSV Warthausen gewinnt Derby

Der TSV Warthausen hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI das Derby gegen den SV Reinstetten klar gewonnen.

TSV Warthausen ‐ SV Reinstetten 5:0 (2:0). Beide Teams kamen zunächst gut ins Derby. Der TSV ging früh durch eine starke Einzelleistung von Jessica Jäger (5.) in Führung. Bis zur Halbzeitpause verlief die Partie dann ausgeglichen. Es war jedoch wieder die Heimmannschaft, die konsequenter agierte. So erhöhte Sarah Dünkel (36.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel ging es turbulent weiter. Der SV Reinstetten bekam kurz nach der Pause einen Foulelfmeter zugesprochen, der allerdings neben dem Tor landete. Im Anschluss verlief die Partie einseitig, der TSV konnte durch sehenswerte Spielzüge weiter Druck auf das SVR-Tor aufbauen. Die starke Sarah Dünkel (75., 82., 87.) markierte noch drei Treffer zum 5:0-Endstand. Am Mittwoch hat der TSV nun die SGM Aulendorf/Bad Buchau zu Gast (Anstoß: 19 Uhr). Der SVR empfängt am Freitag (Anpfiff: 19 Uhr) die SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts.