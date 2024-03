An der Spitze bleibt nach dem 16. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß alles wie gehabt. Tabellenführer Reinstetten siegte in Baustetten souverän mit 3:0. Die SGM Ringschnait/Mittelbuch kam gegen Olympia Laupheim II kampflos zum Sieg. In der Abstiegszone machte Aufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf mit einem Auswärtssieg in Dettingen drei Plätze gut.

SV Baustetten - SV Reinstetten 0:3 (0:3). Der Tabellenführer machte schon bis zur Pause alles klar und siegte verdient. Die Heimelf hatte nach einem Freistoß von Marcel Schwarzmann durch Philipp Birk-Braun zwar die erste Chance, danach stellte der Gast aber schnell die Weichen auf Sieg. Isaak Athanasiadis (7.) nutzte einen an ihm verwirkten Elfer zum 0:1. Christoph Haas (18., 30.) bestrafte einen individuellen Fehler des SVB zum 0:2 und schloss dann einen guten Konter zum 0:3 ab. Die Heimelf fand auch nach der Pause nicht ins Spiel, der SVR verwaltete problemlos und hätte höher gewinnen können.

SV Dettingen - SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:2 (1:1). Die Gäste entführten aufgrund einer deutlich besseren zweiten Hälfte spät, aber verdient die Punkte. Die in der ersten Hälfte mit Windunterstützung spielende Heimelf kam im Anschluss an einen Freistoß durch Dominik Kalbrecht (27.) aus kurzer Distanz zum 1:0. Die SGM antwortete schnell, als Luca Kaiser (30.) eine Flanke von Paul Britsch volley zum 1:1 nutzte. Nach der Pause waren die Gäste deutlich aktiver als die Heimelf und standen mehrmals vor dem Führungstreffer. Das späte, aber eigentlich überfällige 1:2 besorgte Lukas Eisele (90. +1) mit einem Heber von der Strafraumgrenze. Bes. Vork.: Gelb-Rot für die SGM (90. +2).

TSV Kirchberg - FC Wacker Biberach 4:0 (4:0). Die Gastgeber zeigten vor allem in der ersten Hälfte schnellen Fußball, dem die Gäste wenig entgegensetzen konnten. Daniel Kohler (17., 23.) traf nach Zuspiel von Dominik Breher mit einer Direktabnahme zum 1:0 und legte dann nach sauberer Ballannahme mit der Brust zum 2:0 nach. Das schönste Tor des Tages ging auf das Konto von Dominik Breher (28.), der mit einem Schuss aus 30 Metern in den Torwinkel zum 3:0 traf. Daniel Kohler (35.) markierte sehenswert aus der Drehung das 4:0. Wacker hatte in Hälfte zwei einen Lattenschuss, war aber sonst chancenlos.

SGM Warthausen/Birkenhard - SF Schwendi 1:1 (1:0). Die Heimelf begann gut. Max Haller und Andreas Wonschick kombinierten sich durch, Niklas Ruf (18.) schloss zum 1:0 ab. Für die Gäste hatte in Halbzeit eins Benjamin Friedrich die beste Möglichkeit. Die SGM kam wieder einen Tick besser aus der Kabine, Niklas Ruf hätte erhöhen können. Die Gäste kamen trotz einer Gelb-Roten Karte (69.) und einer Roten Karte (81.) immer besser ins Spiel und glichen nach einem langen Ball durch Torjäger Tobias Mayr (84.) eiskalt aus. SF-Keeper Fabian Ammann parierte kurz vor Schluss einen Handelfmeter und sicherte den Gästen einen wichtigen Punkt.

SV Steinhausen - SV Burgrieden 5:2 (2:1). Die Gäste zeigten gute Ansätze, wurden aber etwas unter Wert geschlagen. David Freisinger (6.) legte auf Flanke von Marcus Rothenbacher per Kopf zum 1:0 vor. Jonas Enderle (14.) schloss einen Gästekonter platziert zum 1:1 ab. Philipp Borner (27.) nutzte den an Wanner verursachten Elfer zum 2:1, vor der Pause ließ der SVS noch einen Hochkaräter liegen. Dem 3:1 von Matthias Wanner (47.) per Heber ließ Philipp Borner (70.) aus acht Metern das 4:1 folgen. Für den SVB traf Jonas Enderle nur die Querlatte und Jannik Böhlke (89.) volley zum 4:2. Steffen Pfender (90.) erhöhte praktisch im Gegenzug auf 5:2.

SV Schemmerhofen - TSG Achstetten 3:2 (2:1). Die Heimelf steckte das frühe 0:1 durch einen Abstauber von Fabian Scheck (3.) gut weg, Dario Ehe (12.) glich nach einem Querpass ins leere Tor zum 1:1 aus. Nach einer Ecke köpfte Felix Fiderer (17.) zum 2:1 ein. Beide Teams hatten bis zur Pause mehrere gute Chancen, die jedoch die guten Torhüter vereitelten. Stefan Romer (60.) markierte mit einem Linksschuss aus 15 Metern das 3:1. Nach einer Kopfballverlängerung im Anschluss eines Freistoßes verkürzte Lukas Schick (67.) auf 3:2 für die TSG, die in der Schlussphase durch Standards gefährlich war, aber auch mit Schiri-Entscheidungen haderte.

FV Olympia Laupheim II - SGM Ringschnait/ Mittelbuch abgesagt. Die Partie wurde von Olympia Laupheim II wegen Spielermangels abgesagt und wird mit 3:0 für die SGM Ringschnait/Mittelbuch gewertet.