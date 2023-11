TSG Achstetten will im Derby den Knotenlöser

Der Aufsteiger SV Burgrieden läutet am Samstag mit seinem Heimspiel gegen Tabellenführer SV Reinstetten den zwölften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß ein (Anpfiff: 14.30 Uhr). Die Partie der SF Schwendi gegen den TSV Kirchberg wurde in den März 2024 verlegt. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag um 14.30 Uhr, in Ringschnait um 14.45 Uhr.

Den spektakulären 6:4-Sieg beim Tabellenführer abhaken und die nächste Aufgabe mindestens genauso konzentriert angehen: Das ist die Vorgabe für den Tabellenzweiten SGM Ringschnait/Mittelbuch vor dem Heimspiel in Ringschnait gegen den SV Dettingen. Dies wird dann wohl auch dringend nötig sein, denn die Gäste reisen mit dem Rückenwind des zweiten Saisonsiegs an und hätten mit einem weiteren Dreier den vor Wochen noch kaum für möglich gehaltenen Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld hergestellt. Es riecht nach einer umkämpften Partie, Favorit ist aber der Gastgeber.

Der SV Burgrieden ist nach seinem ersten Auswärtssieg auf Platz acht angekommen. Nun trifft der immerhin seit drei Spieltagen ungeschlagene Aufsteiger im letzten Heimspiel des Jahres auf den Tabellenführer SV Reinstetten. Um diese kleine Serie verlängern zu können, braucht die Mannschaft von Trainer Marcel Karremann einen besonders guten Tag. Den hatten die Gäste am vergangenen Spieltag vor allem in der Defensive nicht, sechs Gegentreffer konnte auch die beste Offensivreihe der Liga nicht kompensieren. Der SVR will klarstellen, dass die Niederlage eine Eintagsfliege war.

Der mittlerweile seit sieben Partien sieglose FC Wacker Biberach hat innerhalb einer Woche das zweite Aufsteigerduell vor der Brust. Im letzten Heimspiel des so bewegten Fußballjahres geht es auf dem Kunstrasenplatz Nummer eins am Erlenweg gegen die punktgleiche SGM Muttensweiler/Hochdorf, in dem man die unerklärliche Heimschwäche endlich beenden will. Die Gäste ihrerseits bringen eine Negativserie von fünf sieglosen Partien in die Kreisstadt mit, entschieden aber in der vergangenen gemeinsamen Kreisliga-A-Saison beide Partien für sich. Ein denkbares Remis hilft keinem der beiden Teams in der sportlich prekären Situation weiter.

Eigentlich wollte der SV Schemmerhofen am vergangenen Spieltag zu seinen 13 Punkten drei weitere aufsatteln, in Dettingen ging dies gründlich schief. Der personell derzeit etwas dünn aufgestellte SVS muss im letzten Heimspiel gegen den SV Baustetten zunächst einen weiteren Rückschlag vermeiden, bei einem Sieg wären die Gäste tabellarisch überflügelt. Auch beim auf Rang sieben platzierten SVB lief vor Wochenfrist wenig zusammen, im letzten Auswärtsspiel des Jahres soll mindestens ein Punkt her. In der Vorsaison entschied der SVB beide Vergleiche gegen den SVS jeweils knapp für sich.

Selbst eingefleischte Anhänger der TSG Achstetten können sich nicht an eine Serie von fünf Niederlagen am Stück und insgesamt sechs sieglose Partien erinnern. Ausgerechnet im Derby gegen den FV Olympia Laupheim II will der Drittletzte jetzt den Knoten endlich lösen. Ob ein kühler Kopf oder viel Derby-Emotion das bessere Mittel für diese sehr wichtige Partie sind, wird sich weisen. Die Gäste aus Laupheim lösten ihr kleines Zwischentief mit zwei Siegen am Stück auf und verspüren wenig Interesse an sportlicher Aufbauhilfe für die TSG. Alle diese Vorzeichen sprechen für eine überaus intensive Bezirksliga-Partie.

Zwölf seiner 16 Punkte holte der Tabellensechste SGM Warthausen/Birkenhard auf fremden Plätzen, vor eigenem Publikum besteht somit Nachholbedarf. Bei immer noch sehr angespannter personeller Lage erscheint dies auf den ersten Blick gegen den Tabellenvierten SV Steinhausen in Birkenhard alles andere als leicht zu werden. Die Gäste präsentieren sich nämlich fast regelmäßig als überaus kompaktes Team, das nur schwer zu besiegen ist. Der SVS liebäugelt mit einem Sieg und dem damit verbundenen dritten Platz. Bei dann noch zwei anstehenden Heimspielen winkt eine gelungene Hinrunde.