Biberach

TSA–Paare erfolgreich an der Ostsee

Biberach / Lesedauer: 2 min

Renate und Uwe Waldschmidt sicherten sich zwei Turniersiege. (Foto: Klaus Butenschön )

Vier Paare von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach sind bei den bei den Pokalturnieren „Die Ostsee tanzt“ im mehr als 800 Kilometer entfernten Schönberg–Holm an den Start gegangen. Die laut Mitteilung besondere Atmosphäre vor Ort spornte Renate und Uwe Waldschmidt in der Klasse Masters IV C Standard zu Bestleistungen an.

Veröffentlicht: 02.09.2023, 15:30 Von: sz