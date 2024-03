Die Baubranche befindet sich in einer Krise. Die Auftragsbücher der Firmen sind lange nicht so gut gefüllt wie in den vergangenen Jahren. Es fehlt vor allem an bezahlbarem Wohnraum. Einer, der sich in Biberach in Sachen Bauen sehr engagiert, ist der Ulmer Unternehmer Jan Leis, dem unter anderem das Biberacher Hotel Aiden gehört.

Der Investor plant aktuell einige Projekte in der Stadt, so zum Beispiel die Sanierung der „Laute“ in der Viehmarktstraße 6 sowie das Großprojekt auf dem ehemaligen Kundrath-Areal an der Saulgauer Straße und der Kolpingstraße. Wie es derzeit um die Planungen steht und welche Forderungen Jan Leis auch an die Politik stellt, Tanja Bosch hat mit dem erfolgreichen Investor gesprochen.

Herr Leis, Sie haben in Biberach viel vor. Wie steht es derzeit um die drei geplanten Großprojekte?

Wir kommen aktuell gut voran, in der Viehmarktstraße erwarten wir eine baldige Baugenehmigung, sodass wir dann die Ausführung vorbereiten können. In der Saulgauer Straße reichen wir in Kürze unseren Bauantrag ein. Das Konzept ist mit dem Gestaltungsbeirat bereits detailliert abgestimmt. In der Kolpingstraße sind wir am Planen und wollen den Bauantrag Mitte 2024 einreichen.

Interaktiv: Die Laute in der Biberacher Viehmarktstraße heute und früher.

Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten oder Hürden zu überwinden?

Unsere Branche ist konfrontiert mit mehreren signifikanten Problemfeldern. Zum einen ändern sich permanent die Bedingungen bei Förderung und Zinsverbilligung der KfW. Ohne Förderung beziehungsweise Subvention ist es wirtschaftlich unmöglich, neuen Wohnraum zu produzieren, die Mieten würden unbezahlbar. Ein Umstand, den es durch eine kluge Wirtschaftspolitik zu ändern gilt.

Zu kämpfen haben auch alle mit hohen Baupreisen. Hohe Energie- und Transportkosten, die größtenteils durch die Politik initiiert werden, lassen auch keine deutliche Reduktion der Baupreise erwarten.

Und durch die vorgenannten Punkte kommt es bei Neubauten zu erheblichen Preisaufschlägen bei Vermietungen. Ein Branchenexperte hat ausgerechnet, dass man heute (ohne Fördermittel) für 21 Euro pro Quadratmeter vermieten müsse, um keine Verluste zu machen. Dieser Wert scheint realistisch zu sein und ich kann nur sagen, dass ich froh bin, bereits einen Teil der Fördergelder/Zinsverbilligungen für unsere Projekte gesichert zu haben.

Bei den Projekten in Biberach geht es zum Teil auch um sozial geförderten Wohnungsbau, welcher extrem wichtig für die Stadt ist. Wie hoch sind da die Vorgaben?

Die Vorgaben sind leistbar. Dennoch erlebe ich immer wieder Investoren, die sich scheuen, geförderten Wohnraum zu errichten oder zu kaufen, da ein gewisser Bürokratie- und Klärungsaufwand erforderlich ist.

Kann man solche Projekte als Investor überhaupt noch wirtschaftlich umsetzen? Vor allem in den aktuellen Zeiten...

Ein klares Ja, sofern alle Rahmenbedingungen erfüllt sind und der Standort wirklich hervorragend ist.

Wie können Städte und Kommunen Investoren unterstützen?

Indem sie dem Bauherrn mehr Effizienz erlauben, weniger in Projekte „hineinreden“ und ihre Anforderungen zurückschrauben. Wir müssen alle einen Schritt zurücktreten von unseren Forderungen und selbst dann ist es nicht immer gesichert.

Was erwarten Sie von der großen Politik oder auch der Lokalpolitik?

Von der großen Politik erhoffe ich mir mehr Kompetenz und hohe Verlässlichkeit bei Zusagen, Förderprogrammen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Von der Landespolitik erwarte ich, dass sie den Bau der aktuell vorliegenden Bedarfe im geförderten Wohnraum durch zeitnahe Mittelbereitstellung ermöglicht.

Aktuell sind die Töpfe auch in Baden-Württemberg leer... Ich verstehe nicht, warum sich Politiker darüber beklagen, dass nicht gebaut wird. Dabei stellen sie die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung. Das ist schon bedauerlich.

Von der Lokalpolitik erwarte ich eine Reflexion und Prüfung der von manchen Parteien verbreiteten Ideologien. Nicht alles hält das Versprechen, manches ist einfach wirtschaftlich oder technisch sinnfrei.

Die hohen Standards machen es Unternehmerinnen und Unternehmer also schwer, an der Baubranche festzuhalten. Wie schaffen Sie es, ihre Projekte dennoch wirtschaftlich umzusetzen beziehungsweise in der Branche zu überleben?

Durch signifikante Erhöhung der Effizienz, eine sorgsame Auswahl der Baupartner und eine durchdachte Projektentwicklung unter Inanspruchnahme von Förderungen und KfW-Mitteln. Bei unseren größeren Quartiersentwicklungen gehen wir mittlerweile sogar so weit, dass wir uns Gedanken machen, wie Wohnformen der Zukunft sein könnten.

Gerade für Familien, die größere Wohnungen benötigen und deshalb in Zukunft sehr viel mehr Geld für Miete aufwenden müssen, sehe ich hier wesentliche wirtschaftliche Auswirkungen.

Wie könnten die aussehen?

Eine Verkleinerung von Wohnraum, gegebenenfalls mehr Shared-Spaces-Flächen bei Familienwohnungen, weniger Menschen mit Autos (aufgrund der Veränderungen der Volkswirtschaft). Insgesamt werden neue Wohnungstypologien entstehen und sich auch dadurch eine Veränderung der Gesellschaft ergeben.

Ihnen gehört bereits seit fünf Jahren das Hotel Aiden am Bismarckring. Nun folgen das Projekt an der Viehmarktstraße 6 und die beiden Großprojekte auf dem ehemaligen Kundrath-Areal. Was hat Biberach, dass Sie hier so viel investieren, was andere Städte vielleicht nicht haben?

Biberach ist ein guter Standort für Investitionen aufgrund der wirtschaftlichen Stärke und zugleich Diversifikation der lokalen Wirtschaft. Wir sind gerne in Biberach und fühlen uns dort sehr wohl.

Haben Sie eigentlich einen Plan B, für den Fall, dass sich die Baukrise in Deutschland zuspitzt und es nicht mehr möglich ist, Bauobjekte „stressfrei“ und wirtschaftlich umzusetzen?

Da sind wir bereits. Aktuell gehen wir in unseren Annahmen nicht davon aus, dass sich die Volkswirtschaft auf ein altes „Normal Null“ einstellt, sondern die höheren Zinsen verbunden mit den bekannten höheren Erstellungskosten erst einmal mehr oder weniger bleiben. Um mit den gleichen Mieten wie vor ein paar Jahren zurecht zu kommen, müsste man den Baupreis von heute halbieren.

Da hilft nur grundsätzliches Verständnis der Situation und das Anpassen der „Big Points“, in unserem Fall kleinere Wohnungen mit Shared-Spaces und zinsverbilligten Darlehen der KfW. Bestandsgebäude sind nur bedingt eine Option, da durch die ESG-Vorgaben Kreditinstitute diese in Zukunft je nach Bewertung nicht mehr oder nur teuer finanzieren werden.