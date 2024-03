Am Donnerstagabend um 18 Uhr war Abgabeschluss für die Listen, die sich am 9. Juni zur Wahl für den Biberacher Gemeinderat und auch den Kreistag stellen. Dabei wurde auch die Frage beantwortet, die sich viele in den vergangenen Wochen stellten: Tritt die AfD bei diesen Wahlen mit einer eigenen Liste an?

Punkt 18 Uhr am Donnerstagabend wurden sowohl im Biberacher Rathaus als auch im wenige Hundert Meter entfernten Landratsamt die Briefkästen geleert. Bis dahin mussten die Wahlvorschläge mit Kandidatenlisten und Unterstützerunterschriften sowie weiterer geforderter Unterlagen im Rathaus bzw. im Landratsamt eingereicht werden.

Für den Biberacher Gemeinderat haben insgesamt sechs Parteien und Gruppierungen Wahlvorschläge eingereicht: CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler, FDP und die Offene linke Liste (Olli). Eine AfD-Liste gibt es hier für die Wahl am 9. Juni nicht. In den Teilorten treten in Stafflangen und Rißegg jeweils zwei Listen für die Wahl zum Ortschaftsrat an, in Ringschnait und Mettenberg jeweils eine. Auch hier ist nach Auskunft der Stadtverwaltung keine AfD-Liste dabei.

Diese Wahlvorschläge gibt es für den Kreistag

Anders sieht es bei der Wahl zum Kreistag aus. Hier haben folgende Parteien und Gruppierungen ihre Wahlvorschläge eingereicht: CDU, Freie Wähler, Grüne, Frauen in den Kreistag, SPD, ÖDP, FDP und die AfD. Ob die genannten Parteien für alle acht Wahlkreise im Landkreis Biberach Wahlvorschläge eingereicht haben oder nur für einzelne, das teilte das Landratsamt am Donnerstagabend nicht mit.

Das Einreichen der genannten Wahlvorschläge ist allerdings noch nicht gleichbedeutend damit, dass diese sich zur Wahl am 9. Juni auch alle auf den Stimmzetteln wiederfinden. Denn zuvor tagt am 8. April sowohl bei der Stadt Biberach als auch im Landratsamt noch der Wahlausschuss von Stadt und Landkreis. Dieser prüft die eingereichten Unterlagen der einzelnen Wahlvorschläge und entscheidet dann über deren Zulassung zur Wahl.