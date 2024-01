Dass der Januar eine gute Zeit ist, um Paprika und Co auszusäen, hatte ich ja neulich berichtet. Doch das hoffnungsvolle Gärtnerherz wird bei manchen Kulturen arg auf die Probe gestellt. Manchmal dauert es über zwei Wochen und mehr, bis sich der Keimling aus dem Boden müht. Da hilft auch das typische Auf-die-Erde-Starren des Hobbygärtners nichts.

Der Keim hat sich aus der Samenkapsel gearbeitet. In diesem Stadium lässt er sich bereits pflanzen. (Foto: Karen Annemaier )

Ob das noch etwas wird?

So verstreicht die Zeit und man fragt sich bang, ob im Sommer überhaupt etwas zu ernten sein wird. Vielleicht war auch die Erde zu feucht, zu trocken, das Saatgut zu alt und es wird gar nichts mehr ...

Bevor Sie deshalb schlecht schlafen, gibt es heute von mir Trick 17 für die Voranzucht. Es handelt sich um den Turbo für Paprika, Chili und Auberginen:

Feucht und warm - ideale Startbedingungen

Befeuchten Sie ein Blatt Küchenpapier, Wattepad oder Papiertaschentuch, legen Sie die Samen einzeln darauf. Kennzeichnen oder beschriften Sie unbedingt, wo welche Samen liegen. Sie werden sie nach fünf Minuten nicht mehr unterscheiden können.Nun packen Sie die Aussaat in Gefrierbeutel und / oder in Kunststoff-Boxen. Platzieren sie sie an einem durchgehend warmen Ort (20 Grad Celsius und gerne noch mehr). Licht ist in diesem Stadium noch nicht notwendig. Gehen Sie sicher, das Samen und Tücher feucht bleiben. Notfalls arbeiten Sie mit einer Sprühflasche und warmem Wasser nach.

Manche Samen keimen auf feuchtem Zellstoff richtig schnell. (Foto: Karen Annemaier )

Wenn die Wurzel aus dem Samen spickt

Nach ein paar Tagen werden Sie sehen, dass sich die künftige Wurzel aus dem Samen drückt. Bei älterem Saatgut kann es auch etwas länger dauern. Eigentlich können sie den Keimling jetzt schon vorsichtig (auch mit etwas Papier) in feuchter Anzuchterde versenken, andrücken und an einen warmen Ort mit viel Licht stellen. Das Auf-die-Erde-Starren ist jetzt ein Vergnügen.

Alternativ können Sie so lange zuwarten, bis auf dem Papier das erste Grün der Keimblätter zu sehen ist und dann vorsichtig topfen.

Trick 18 für die besonders Ungeduldigen

Zu Trick 17 gibt es einen Zusatz-Hack: Man kann an Paprikasamen die dicke kleine Nase mit einer Schere ein wenig stutzen. So hat man noch einen Zeitvorsprung, weil man dem Pflanzenembryo das Schlüpfen erleichtert. Empfehlen möchte ich das nicht. Gutes Saatgut keimt auch ohne diese Hilfestellung und bringt dabei robuste Pflanzen hervor.