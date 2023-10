Treffpunkt „BC Car Days“ auf dem Obi-Parkplatz

Der Obi-Parkplatz in Biberach verwandelt sich am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 18 Uhr in einen Treffpunkt für alle Fahrzeugliebhaber. Die „BC Car Days“ sind für alle Fahrzeugsfans der Saisonabschluss. Von Oldtimern über atemberaubende Sportwagen bis hin zu röhrenden Motorrädern gibt es für Fahrzeugenthusiasten viel zu entdecken. Auch die Möglichkeit, sich auszutauschen, macht die „BC Car Days“ zu einem echten Treffpunkt für Fahrzeugliebhaber, heißt es in der Presseankündigung. Geplant sind am Sonntag auch Wettbewerbe für Besucherinnen und Besucher. Es gibt bei den „BC Car Days“ eine Bewirtung und die Veranstalter kündigen eine Spendenaktion an. Fahrer von Ausstellerfahrzeugen. die auf den Obi-Parkplatz fahren möchten, zahlen zehn Euro. Besucher haben freien Eintritt.