Biberach

Treffen am Wochenende in Biberach: Trauergruppen vernetzen sich

Biberach / Lesedauer: 2 min

Sie helfen anderen in den allerschwersten Stunden, aber auch Trauerbegleiter sind für ihre Arbeit selbst auf Hilfe angewiesen. Diese bietet ein Netzwerktreffen Trauerbegleiter am Wochenende in Biberach.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 14:18 Von: sz